Nagyot zuhant a magyar lakáspiac októberben

Hozzátették, hogy bár Budapesten 12 százalékkal kisebb volt a vevői aktivitás, mint tavaly októberben, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 3 százalékkal, a kisebb vidéki városokban 5, a községekben pedig 16 százalékkal élénkült a kereslet.
A közlemény szerint az adatok azt jelzik, hogy minél kisebb egy település, éves összevetésben annál komolyabb erősödést könyvelhetett el a vevői oldal, ami egyrészt a nagyvárosokban tavaly októberben kibontakozó befektetői keresletnek köszönhető, másrészt pedig annak, hogy az Otthon Start program még ősszel is lendületben tartotta a kisebb települések piacát.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Otthon Startnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.
A szakember azonban hangsúlyozta, összességében az Otthon Start program közvetett módon lendületben tartotta a lakáspiacot októberben is, hiszen a támogatott vásárlók által indított adásvételi láncolatok további tranzakciókat generáltak szerte az országban.
Arra is kitértek, hogy a kínálati oldalon októberben csaknem 36 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az oldalra, ami 8 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben, viszont az októberi hónapokat tekintve ez még mindig négyéves rekordnak számít. Éves összevetésben a közvetítők és tulajdonosok által feladott hirdetések száma 13 százalékkal nőtt országosan, a növekedés motorját tavaly októberhez képest a fővárosi kerületek és a nagyvárosok biztosították.
Hozzátették, hogy a községekben és a városokban feladott közel 14 ezer hirdetésszámot az októberi hónapokban utoljára 2009-2010-ben tudták megközelíteni az eladók, ezzel pedig 15-16 éves rekord dőlt meg a lakáspiacon.
A mostani kilátások szerint mind a keresleti, mind a kínálati oldal új erőre kaphat 2026 januárjában.
A januári keresleti kiugrás minden évben megfigyelhető, amire rátehet még egy lapáttal, hogy tízezres nagyságrendben érkezhetnek új lakások is a piacra. Ezeknek egy jelentős részét jövő februártól már 3 százalékos kamatozású hitelre is meg lehet venni a tervasztalról. Az erősödő kereslet pedig az eladókat is mozgásba hozhatja pontosan úgy, ahogy ez az elmúlt hónapokban is látható volt – olvasható az ingatlan.com elemzésében.