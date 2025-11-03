3p

Nagyot zuhant a magyar lakáspiac októberben

mfor.hu

Az októberi országos lakáspiaci kereslet csaknem 20 százalékkal mérséklődött szeptemberhez képest. Igaz, éves alapon csak 1,5 százalékkal csökkent. Mindez azzal magyarázható, hogy az év vége felé közeledve folyamatosan csökken a lakásvásárlási kedv, valamint, hogy lecsengőben van az Otthon Start program első nagy keresleti hulláma – közölte saját adatai alapján az ingtalan.com hétfőn.

Hozzátették, hogy bár Budapesten 12 százalékkal kisebb volt a vevői aktivitás, mint tavaly októberben, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 3 százalékkal, a kisebb vidéki városokban 5, a községekben pedig 16 százalékkal élénkült a kereslet.

A közlemény szerint az adatok azt jelzik, hogy minél kisebb egy település, éves összevetésben annál komolyabb erősödést könyvelhetett el a vevői oldal, ami egyrészt a nagyvárosokban tavaly októberben kibontakozó befektetői keresletnek köszönhető, másrészt pedig annak, hogy az Otthon Start program még ősszel is lendületben tartotta a kisebb települések piacát.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Otthon Startnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.

A szakember azonban hangsúlyozta, összességében az Otthon Start program közvetett módon lendületben tartotta a lakáspiacot októberben is, hiszen a támogatott vásárlók által indított adásvételi láncolatok további tranzakciókat generáltak szerte az országban.

Arra is kitértek, hogy a kínálati oldalon októberben csaknem 36 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés került fel az oldalra, ami 8 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben, viszont az októberi hónapokat tekintve ez még mindig négyéves rekordnak számít. Éves összevetésben a közvetítők és tulajdonosok által feladott hirdetések száma 13 százalékkal nőtt országosan, a növekedés motorját tavaly októberhez képest a fővárosi kerületek és a nagyvárosok biztosították.

Hozzátették, hogy a községekben és a városokban feladott közel 14 ezer hirdetésszámot az októberi hónapokban utoljára 2009-2010-ben tudták megközelíteni az eladók, ezzel pedig 15-16 éves rekord dőlt meg a lakáspiacon.

A mostani kilátások szerint mind a keresleti, mind a kínálati oldal új erőre kaphat 2026 januárjában.

A januári keresleti kiugrás minden évben megfigyelhető, amire rátehet még egy lapáttal, hogy tízezres nagyságrendben érkezhetnek új lakások is a piacra. Ezeknek egy jelentős részét jövő februártól már 3 százalékos kamatozású hitelre is meg lehet venni a tervasztalról. Az erősödő kereslet pedig az eladókat is mozgásba hozhatja pontosan úgy, ahogy ez az elmúlt hónapokban is látható volt – olvasható az ingatlan.com elemzésében.

