Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket.

Az ingatlan.com aktuális kínálata alapján akadnak százmillió forint feletti ingatlanok, miközben a legolcsóbbak ára bőven 10 millió alatt marad.

Az ingatlan.com szombati, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a panellakások a kedvezőbb árszintjük miatt az első lakást vásárlók kedvenceinek is számítanak. Országosan több mint 54 ezer eladó társasházi lakás hirdetése szerepel a kínálatban, amiből a panelek 7300 darabot tesznek ki, vagyis minden hetedik eladó lakás panel építésű. Kiemelik: Budapesten és a megyei jogú városokban eladó panellakások árelőnye a téglaépítésű lakásokhoz képest közel 25 százalékos, ami miatt ismét rendkívül népszerűvé váltak a vevők körében. A jelenlegi országos kínálatban egy békásmegyeri panellakás a legdrágább, 155 millió forintos árával. A topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral. Az ország legolcsóbb panellakása pedig Salgótarjánban található a portál adatai szerint, és mindössze 4 millió forintos árral kapott helyet a kínálatban. A legolcsóbb budapesti panel 39,9 millió forintba kerül – közölték.

Az Otthon Start Program indulása óta folyamatosan csökken az érdeklődés a kedvezményes hitel iránt, legalábbis ami az internetes kereséseket illeti – írja a Bank360.

A Miniszterelnökség államtitkára egy háttérbeszélgetésen terítette ki a lapokat.

Van több kerület, ahol a 1,5 milliós négyzetméterár kétszerese is jó vételnek számít.

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű visszaesésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Van, ami bejött, és van ami nem: a kormány előzetes várakozásainak megfelelően nagy érdeklődéssel indult el az Otthon Start program, ugyanakkor a lakáspiaci drágulás is felgyorsult egyes régiókban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára abban bízik, hogy a kínálat dinamikusan bővülni fog a következő időszakban, ami kisimíthatja az árturbulenciákat. Az Otthon Start Programiroda vezetője volt a Klasszis Podcast legújabb epizódjának vendége.  

Több könnyítés is érkezett a 3 százalékos lakáshitelprogramban.

Az ingatlan.com adataiból kiderül: Miskolcon 22,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak egy év alatt, ami nagyobb mértékű, mint a budapesti áremelkedés. Csak szeptemberben 6,3 százalékkal nőttek az észak-magyarországi ingatlanárak, ez a legmagasabb érték az országban.

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

