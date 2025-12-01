Nem a magyar ingatlanpiac hónapja volt a november

A magyarországi ingatlanpiacon novemberben jelentősen csökkent az aktivitás, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege azonban rekordot döntött az Otthon Start Program által generált kereslet miatt – közölte tranzakciószám-becslése alapján a Duna House hétfőn az MTI-vel.

Az ingatlanközvetítő becslése szerint novemberben országosan 9503 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 15,7 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest és 17,5 százalékkal marad el az októberi számoktól.

A jelzáloghitel-piacon viszont novemberben újabb rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint novemberre rekordösszegű, 300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 53 százalékkal haladja meg az októberi értéket és 165 százalékkal múlja felül az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó adatait.