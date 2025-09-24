Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ingatlan Ingatlanpiac Matolcsy Ádám

Nem akármilyen üzenetet küldtek Matolcsy Ádám MNB-botrányban érintett barátjának

mfor.hu

Nem támogatja a kerületi Fidesz-frakció a lakás eladását a Somlai-családnak. 

A Telex vette észre, hogy az I. kerület fideszes polgármestere, Böröcz László azt javasolta a Facebookon a Matolcsy Ádám közeli barátjának számító Somlai Bálintnak, hogy a piacon próbáljon meg lakást vásárolni a szüleinek.

A cikk emlékeztetett, csütörtökön rendkívüli ülésen dönt a Budavári Önkormányzat Gazdasági és Jogi Bizottsága 25 műemléki lakás eladásáról a várnegyedben, ezek közül a Dísz téren lévő, 2. emeleti 170 négyzetméteres lakást jelenleg az MNB-botrányban érintett Somlai Bálint bérli szüleivel és testvérével. A Telex hozzátette, a lakás piaci értéke 298,4 millió forint, a bizottság 44,8 millió forintban állapítja meg a vételárat az előterjesztés szerint, és a dokumentumból kiderült, hogy Somlaiék szociális lakbért fizetnek az önkormányzatnak. Böröcz indoklásában így fogalmazott:

„(…) joggal sérti az emberek erkölcsi érzékét, hogy az önkormányzat egy olyan ingatlant értékesítsen a jogszabályokban meghatározott jelentős kedvezménnyel a bérlők számára, ahol egy több tízmilliárdos árbevételű cég tulajdonosának és ügyvezetőjének a lakcíme is van és bérlőtársi jogviszonyt létesített. Még akkor is, ha a bérlő szülők már negyven éve szerződésben állnak az önkormányzattal.

Különösen érthető ez a felháborodás, ha egy, a korábbi MNB-vezetéstől sok tízmilliárdos megbízásokat elnyerő, milliárdos nyereséget termelő cég tulajdonosáról van szó, akivel kapcsolatban jelenleg nyomozás folyik.”

A polgármester ezért kijelentette, a Fidesz-frakció holnap nem támogatja a bizottsági ülésen az ingatlan értékesítését.

Somlai Bálint Matolcsy Ádám egyik közeli barátja, a Raw Development Kft. tulajdonosa, az építőipari cég a korábbi MNB-vezetés alatt több jegybanki megbízást is kapott, az MNB-botrány egyik központi cége.

Kellemetlen meglepetés érheti az Otthon Startra pályázókat

Bizonyos újépítésű lakások esetén nem igényelhető a kedvezményes hitel.

Durván meglökte a kínálatot az Otthon Start

Országosan húsz százalékkal több lakóingatlan-hirdetést adtak fel szeptember első három hetében.

Gigantikus ingatlanos kiállításon mutatkozik be Magyarország

Magyarország az európai átlag fölött bővülő ingatlanpiaccal, az ágazat átfogó gazdasági víziójával és folyamatban lévő, fejlesztésekkel mutatkozik be Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 6-8. között, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg – közölték a kiállítók az MTI-vel.

Tökéletesen betalál az Orbán-kormány csodafegyvere – jött egy kutatás

Pontosan a kormánnyal leginkább kritikus csoportok körében a legnépszerűbb az Otthon Start program. Friss kutatást publikáltak.

800 ezer forint a kár – térképre tették, hol virágzik a kontármunka

Egy kontármunka drágább, mint egy családi nyaralás.

Az MTK-hoz kerül a Sorsok Háza, múzeum is lesz benne

Új nevet is kap a terület: Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja.

Az Otthon Start miatt alkudni is kevesebbet lehet

Szűkülhet az alku mértéke a következő hónapokban.

Hatalmas fordulatot hozott a kormány csodafegyvere a lakáspiacon

Budapesten az értékesítési idő 23 nappal csökkent a múlt év azonos időszakához képest.

Erre még várni kell: nem csökkentette a bérleti díjakat az Otthon Start

Tovább emelkedtek a budapesti albérleti díjak, és a vidéki egyetemi városokban is drágulás volt megfigyelhető – közölte a Duna House.

A Kisfaludy-pénz sem mentette meg a bedőlt kínai borszállást – a NAV próbálja eladni

Megérkezett újabb összeállításunk a NAV ingatlanárveréseiből, ezúttal néhány igazi érdekességgel. 

