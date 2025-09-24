Nem akármilyen üzenetet küldtek Matolcsy Ádám MNB-botrányban érintett barátjának

A Telex vette észre, hogy az I. kerület fideszes polgármestere, Böröcz László azt javasolta a Facebookon a Matolcsy Ádám közeli barátjának számító Somlai Bálintnak, hogy a piacon próbáljon meg lakást vásárolni a szüleinek.

A cikk emlékeztetett, csütörtökön rendkívüli ülésen dönt a Budavári Önkormányzat Gazdasági és Jogi Bizottsága 25 műemléki lakás eladásáról a várnegyedben, ezek közül a Dísz téren lévő, 2. emeleti 170 négyzetméteres lakást jelenleg az MNB-botrányban érintett Somlai Bálint bérli szüleivel és testvérével. A Telex hozzátette, a lakás piaci értéke 298,4 millió forint, a bizottság 44,8 millió forintban állapítja meg a vételárat az előterjesztés szerint, és a dokumentumból kiderült, hogy Somlaiék szociális lakbért fizetnek az önkormányzatnak. Böröcz indoklásában így fogalmazott:

„(…) joggal sérti az emberek erkölcsi érzékét, hogy az önkormányzat egy olyan ingatlant értékesítsen a jogszabályokban meghatározott jelentős kedvezménnyel a bérlők számára, ahol egy több tízmilliárdos árbevételű cég tulajdonosának és ügyvezetőjének a lakcíme is van és bérlőtársi jogviszonyt létesített. Még akkor is, ha a bérlő szülők már negyven éve szerződésben állnak az önkormányzattal.

Különösen érthető ez a felháborodás, ha egy, a korábbi MNB-vezetéstől sok tízmilliárdos megbízásokat elnyerő, milliárdos nyereséget termelő cég tulajdonosáról van szó, akivel kapcsolatban jelenleg nyomozás folyik.”

A polgármester ezért kijelentette, a Fidesz-frakció holnap nem támogatja a bizottsági ülésen az ingatlan értékesítését.

Somlai Bálint Matolcsy Ádám egyik közeli barátja, a Raw Development Kft. tulajdonosa, az építőipari cég a korábbi MNB-vezetés alatt több jegybanki megbízást is kapott, az MNB-botrány egyik központi cége.