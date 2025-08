Nem az első lakást vásárlók, hanem a befektetők arathatnak a 3 százalékos hitellel

A piaci egyensúly szempontjából fontos, hogy a keresletélénkítés mellett kínálati ösztönzők is megjelenjenek, például az építési engedélyezés egyszerűsítése, az új lakások építésének támogatása, infrastrukturális beruházások – ismertette közleményében a Duna House.

Bár az Otthon Start Program célja az első lakás megszerzésének támogatása, jelenlegi feltételrendszere, különösen a bérbe adhatóság, a befektetői vásárlásokat is hangsúlyozottan ösztönzi.

Kapcsolódó cikk Akár tízmillióval is drágább lehet egy panellakás az új hitel miatt? Durva áremelkedést hozhat a kereslet növekedése.

A Duna House elemzései alapján a befektetők ráadásul nemcsak aktívabbak, hanem nagyobb a költési hajlandóságuk is: a 2025 első negyedévi budapesti adatok alapján a befektetők átlagosan 74,8 millió forintot költöttek ingatlanvásárlásra, míg az első lakást vásárlók átlagosan 66,4 millió forintból gazdálkodtak. A vásárlói erőt továbbra is a sokszor korábbi lakástulajdonosként már régóta piacon lévő vevők képviselik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!