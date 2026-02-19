4p

Nem hittük, de eljött: sorakoznak a 70-75 milliós panelek a Havannán

Vámosi Ágoston
A Mennyit ér az ingatlanom? rovat laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár hetente jelentkező rovata egy-egy térség, vagy szektor piacáról. Ezen a héten Budapestnek azt a kerületét mutattuk be, ahol a főváros egyik legnagyobb, 665 lakásos lakóparkja épülhet fel, az újlakás-árak pedig sokkal alacsonyabbak, mint arra a hírek alapján számítanánk.

A pestszentlőrinci és pestszentimrei ingatlanpiac a családi házakról szól, de lakásokat is hirdetnek szép számmal: közel 600 lakás mellett 850 családi ház érhető el a kerület kínálatában. Az új házak kínálata ráadásul bővebb, mint Kispesten, Kőbányán, Soroksáron, Pesterzsébeten és Vecsésen együttvéve.

A XVIII. kerületben a családi házak kisebb mértékben drágultak, mint Kőbányán, vagy Rákosmentén, illetve Vecsésen. Átlagos méretű, 150 négyzetméteres családi házat bőven lehet 130-140 millió forintért találni, a medián négyzetméterár tehát 900 ezer forint körül alakul. A legtöbb ház legalább jó állapotú, és több száz újszerű, vagy felújított ház közül is lehet válogatni. A drágább, 200 millió forint felett hirdetett házak többsége viszont 2000 előtt épült, és még csak nem is újszerű vagy felújított. A kerület déli részén, például a Nagykőrösi vagy az Alacskai úton sok ilyen többszáz négyzetméteres családi ház eladó, akár hét szobával.

A kerület eladó házainak közel kétharmadához igényelhető az Otthon Start hitel, bár a felújított, újszerű, vagy új építésű házak esetében már csak 53 százalék az arány. 

Vidéki árszint az új lakásoknál

Az itteni eladó téglalakások kínálata jelentős vérfrissítésen esett át: tízből négy 2011-ben vagy később épült, ebből három teljesen új építésű. Az átlagos négyzetméterár a használt lakásoknál is közelíti az 1,2 millió forintot. Olyan lakásokat hirdetnek 58 millió forint körüli áron, amelyek 60 éve épültek, gázkonvektorral vagy -kazánnal fűthetők, és messzebb esnek az Üllői úttól, így a metróhoz járó villamostól is. Egy-kétmillió forint ráfizetéssel tehát könnyen lehet új lakást is találni ebben a kategóriában.

Az Üllői úton a Budapestre átlagosan jellemző 80 millió forint helyett 58-60 milliós áron várják a vevőket az új lakások. Ennyiért már hőszivattyúval, padlófűtéssel és hatalmas erkéllyel felszerelt ingatlant is lehet találni. A Bókay Residence-ben sorakoznak az 50-53 négyzetméteres lakások 69-73 millió forintért, ami mélyen a budapesti újlakásár-színvonal alatt van. Soroksáron, a Napfény Ligetben 74-77 millió forintért árulják az 50 négyzetméteres új lakásokat, a beljebb lévő Haller Cornerben 78 milliótól indul ez a kategória, és a fővárosban ennél csak drágábbakat találni.

A hatalmas erkélyes, 90-96 négyzetméteres luxuslakásokat 100 millió forint alatt is hirdetik, de a legdrágább hasonló lakás ára sem haladja meg a 115 millió forintot. A kisebb, 30-50 négyzetméteres új építésű lakások is a XVIII. kerületben a legolcsóbbak a fővárosban. Az összes új lakás  átlagos négyzetméterára a viszonylag szűk kínálat ellenére is elmarad a szomszédokétól, jelenleg 1 millió 288 ezer forint.

A következő években a kerület külső részén, Szemeretelepen épül fel Budapest egyik legnagyobb lakóparkja is. A három ütemben épülő, 665 lakásos komplexum az SZL2 nevet kapta, és a beruházó ígérete szerint 2031-re lesz kész. 

Szinte minden lakáshoz felvehető az Otthon Start

Érdekesség, hogy 2015-ben még 189 ezer forint volt a XVIII. kerületi panelek átlagos négyzetméterára, de ma már a Havanna-lakótelepi lakások többségét 1 millió forint feletti négyzetméteráron hirdetik. A jelenlegi kínálatban többnyire erkélyes, magas emeleti és felújított, vagy legalább jó állapotú lakások szerepelnek, de panelprogramban csak a töredéke vett részt. Az 59 négyzetméteres lakásokat jellemzően 60 millió forintért kínálják, de a 71-73 négyzetméteres, teljeskörűen felújított lakásokért akár 75 milliót is elkérhetnek a Havannán. 

A XVIII. kerületi lakások több mint 87 százaléka elérhető Otthon Starttal, és jó hír, hogy az új építésű, újszerű vagy felújított lakások közül is ötből négyhez igényelhető a hitel. Ez az arány messze felülmúlja Kispestét, és Vecséssel sem jár jobban, aki a hitelprogrammal szeretne lakást venni. Az Otthon Starttal elérhető házak és lakások együttes aránya itt magasabb Debrecennél és Veszprémnél is.

A teljes elemzést, és a Mennyit ér az ingatlanom? rovat cikkeit ezen a linken érik el. 

 

 

 

 

