Nem várnak tovább, végre megnyitják a Biodómot

Sós Endre felidézte, hogy tavaly a jegesmedvék elköltöztek az állatkertből, helyükre egy 35 milliós fejlesztéssel barna medvék érkeztek. Idén a Szavanna-kifutót szeretné felújítani a Fővárosi Állat- és Növénykert, elsősorban az intézmény számára felajánlott személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékokból. Korszerűsítenék a kifutórendszer csapadékvíz-elvezető rendszerét, illetve felújítanák a kerítéseket is, amelyek elválasztják az állatokat a közönségtől.

A természetvédelmi és állategészségügyi igazgató kitért arra is, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert tavaly jó évet zárt: az 1 millió 120 ezer látogató az elmúlt húsz év egyik legjobb adata, miközben a szintén az intézményhez tartozó margitszigeti vadasparkban is 200 ezren voltak.

„A növények mellett az év végére a jelenleg a nagy szikla belsejében található állatbemutató kerülhet a Biodóm 1,7 hektáros területére, elsősorban délkelet-ázsiai fajokkal. Az induló tervek között az Akvárium is szerepelt, a szerkezetnek azonban a Biodóm ügyének elhúzódása miatt időközben lejárt a garanciája. Az Akvárium elvileg működőképes, de a beüzemelés hatalmas költségekkel jár, miközben az üzembentartás is havi többmilliós tétel” – szögezte le Sós Endre.

Sós Endre megjegyezte, hogy az eredeti tervek szerint nagy testű állatokat, orrszarvúakat, elefántokat, csimpánzokat is bemutatnának a Biodómban, ennek kialakításához azonban jelenleg nem állnak rendelkezésre a struktúrák és a források. Elmondta, hogy a Biodóm korábbi miocén Magyarország koncepciója átalakul, az ember előtti trópusi időszak helyett egy olyan világot mutatnának be a látogatóknak, amelyben az ember és a természet együtt tud élni.

„A Biodóm megnyitására korábban tervezett 20 milliárd forint most sem áll rendelkezésünkre, de mintegy 350 millióból meg tudjuk nyitni” - jelentette ki Sós Endre.

