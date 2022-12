Nemzetközi díjat nyert a CPI FM

A pénzügyi és gazdasági kihívások egyre nagyobb feladat elé állítják a hazai ingatlanpiaci vállalatokat, emellett az energiaválság, a fenntarthatóság, az ESG-törekvések és a költséghatékonyság miatt felértékelődik a létesítménygazdálkodási cégek szerepe. Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb teret nyernek a környezettudatos megoldások, miközben a kereskedelmi ingatlanszektorban a zöld minősítések már alapvető igénynek számítanak.

A CPI Property Group az elmúlt évtizedben meghatározó szereplővé vált a régió és a magyar ingatlanpiac számos szektorában, így az irodapiacon, a bevásárlóközpont üzletágban és a szállodaiparban is jelentős pozíciókat foglal el. De nemcsak az ingatlanfejlesztési és befektetési üzletágakra helyeznek nagy hangsúlyt, hanem fontos szerepet játszik a hazai létesítménygazdálkodási vállalatuk, a CPI FM is, amely innovatív és költséghatékony megoldásaival hódít a magyar piacon. A vállalat arra törekszik, hogy a portfóliójába frissen bekerült épületekben is minél rövidebb idő alatt a legjobb energiaárakat és üzemeltetési megoldásokat vezesse be.

„Nagyon örülünk a CRE Awards Facility Management Firm díjnak, hiszen ez is jelzi, hogy a CPI FM jó úton jár, folyamatosan az új megoldásokat keressük, amelyekkel versenyképes szolgáltatásokat kínálunk a bérlőinknek. Hosszú távú energiastratégiával rendelkezünk, miközben elemezzük a portfóliónkat és a piacot. Válságálló megoldásaink és koncepciónk biztosítja azt, hogy az üzemeltetési stabilitásunkat maximálisan megőrizzük” – mondja Győri Gyula, a CPI FM vezetője.

Néhány éve elsőként vezették be Magyarországon a Tudatos Épület koncepcióját, vagyis a CPI az épületüzemeltetési megoldásaiba az energiamegtakarítás és költséghatékonyság érdekében a bérlőket is bevonja. A fenti koncepció jelentős sikereket ért el, hiszen az üzemeltetés szinte minden tevékenység energiaköltségét dokumentálja az egész épület működésétől kezdve a bérlemények szintjéig, így a bérlők is folyamatosan nyomon követhetik és csökkenthetik energia fogyasztásukat.

A bérlők környezettudatossága a széles körű adatok és javaslatok miatt folyamatosan növekszik, amely az üzemeltetési költségeket is optimalizálja, ez pedig az energiaválság kellős közepén még fontosabb szemponttá válik. Ráadásul a CPI FM a Tudatos Épület koncepcióját folyamatosan fejleszti, így újabb és újabb energiamegtakarítási megoldásokat vezetnek be, ezzel együtt a bérlők is csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat.

A vállalat kereskedelmi ingatlanjaiban a szén-dioxid felhasználás csökkentése a fenntarthatóság iránti elkötelezettségüket jelenti, többek között a villamos energiát kizárólag megújuló erőforrásból biztosítják.

„Folyamatosan vizsgáljuk az ingatlanok energiafolyamatait, így a lehető legnagyobb mértékben aknázzuk ki az épületeinkben rejlő lehetőségeket és megtakarítási módokat. A Tudatos Épület koncepcióban mi is tanulunk, az épületüzemeltetés során kinyert adatok új megoldásokat tesznek lehetővé számunkra is. Folyamatosan tökéletesítjük az üzemeltetési rendszerünket, a Tudatos Épület módszereit még magasabb szintre emeljük, vagyis a bérlők még inkább a saját tevékenységükhöz igazíthatják a költségeiket, azaz jelentős összeget takaríthatnak meg” – összegezte Győri Gyula.

A CPI FM a CRE Awards díjával idén már a második elismerést könyvelhette el, hiszen tavasszal kiérdemelte a Real Estate Awards Az Év Facility Management Cége díját is.

(x)