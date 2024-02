Most végre megvehetünk egy közepes méretű NER-es lakóparkot is

Azt az elcsépelt mondatot nem akarjuk tovább ragozni, hogy „Fokozódik a lottóláz”. A rend kedvéért azért leírjuk: immár 26 hete nem találta el senki az öt számot, így a halmozódás miatt 5,6 milliárd forint érkezhet a számlánkra, ha senki másnak nem lesz ekkora szerencséje a szombat esti húzásnál.

Az egykori Közvágóhíd helyén épülő lakópark és irodaház. Itt is kifoghatunk jó alkut. A török beruházó rendkívül baráti viszonyt ápol a magyar kormányfővel. Fotó: Mfor/Mester Nándor

Nézzük, milyen ingatlanokat vehetünk ebből a „zsebpénzből”. Feltéve, hogy nem hallgatunk a szakemberekre, akik szerint aranyszabály, hogy ki kell alakítani egy portfóliót, amiben persze főszerephez juthat az ingatlannak, de inkább érdemes értékpapírokat is bevenni. Még akkor is, ha tudjuk, hogy változhatnak a feltételek, az állampapíroknál például folyamatosan ez zajlik a kormány jóvoltából. (Erről a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankáron rendszeresen és részletesen írnak.)

Szóval maradjunk annál a verziónál, hogy az összes nyereményt ingatlanra költjük. Méghozzá lakásokra – bár vehetnénk jó helyen lévő, balatoni hotelt vagy panziót is, de azokkal nehezebb jól sáfárkodni és erősen kitettek a szezonális keresletnek. Ha már lakás, akkor pár éve épült, új vagy újszerű ingatlant érdemes kiszemelni. Itt is jobb, ha vegyesen vásárolunk.

A NER vezető ingatlanos cégei általában jól megválasztják a helyszínt, ahová elhelyezték és elhelyezik a társasházaikat, amelyeket helytelenül (bár jól hangzóan) lakóparknak neveznek. A kormánnyal ritkán vitatkozó beruházói csoporton kívül is vannak szép számmal olyan ingatlanfejlesztő cégek, amelyek jól mérték fel a keresletet és sikeresen tudták eladni a lakásaikat, több nagyvárosban is vannak példák erre.

Minthogy tudjuk, hogy manapság milyen árakon kínálják ezeket, kiszámolhatjuk, hogy egy adott körzetben mekkora méretű lakásokat tudunk venni ennyi pénzből. Most, 2024. február elején az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,5-1,6 millió forint Budapesten, tehát egy jól bérbe adható 50 négyzetméteres otthonért 75 millió forintot kell fizetni. Ha az adott társasházban még sok az ekkora méretű szabad lakás, akkor érdemes lecsapni rájuk, biztos, hogy kapunk kedvezményt, mondjuk, ha 10-20 ilyen lakást veszünk ott egyszerre. De ha sikerül is, akkor is marad még rengeteg pénzünk, hiszen 20 lakásra is „csak” 1,5 milliárd forintot költöttünk – kedvezmény nélkül.

Egyébként egy közepes méretű (50-70 lakásos) lakóparkra is futná, a NER-es vállalkozók közül néhány elkezdett már kialakítani ilyeneket a fővárosban és pár vidéki nagyvárosunkban is. A legnagyobbak projektmérete 200-300 lakás, egyeseknél – igaz, 4-6 évre szólóan – akár az 1000-et is elérheti ez a szám.

Tegyük fel, hogy mégsem vettünk meg egy egész lakóparkot, így van tehát még négymilliárd forintunk. Nézzünk körül a Balatonnál! Ott ugyan az új, vízparti otthonokért hasonló árakat kérnek, mint a belső pesti és néhány budai kerületben, de ha exkluzív vendégekre is számítunk, akik hajlandók egy hétvégére 300-400 ezer forintot is kifizetni egy luxuslakásért, akkor nyugodtan vegyük meg az 1,7-2,3 millió forint közötti négyzetméteráron kínált új otthonokat. Ha ez megtörtént, még mindig maradhat pénzünk egy nem túl régen átadott olaszországi vagy dél-franciaországi kisebb házra vagy egy nagyobb tengerparti lakásra – magunknak.