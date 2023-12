Nesze neked felújítás: jövőre megint drágulnak az építőanyagok

Idén a lakosságot érintő területeken a legtöbb építőipari alapanyag ára kicsit csökkent. A mérték eltérő, egyes anyagoknál 10-20 százalékos is lehetett. Ez akár jó hír is lehet, viszont aki csak 2024-ben jut hitelhez – mert eleve kivárt ennek megszerzésére –, annak azzal kell számolnia, hogy a meglóduló kereslet miatt ismét növekedni fognak az árak. Márpedig több tízezer család készül felújításra, sokan közülük külső forrásra is vártak.

A családi házak szigetelése továbbra sem olcsó mulatság. Forrás: Knauf Insulation A leginkább maguk a gyártók vannak tisztában az árakkal és a forgalom alakulásával. Ezért idézzük a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség (MÉASZ) nemrégiben kiadott összefoglalóját, amiből részletesen kiderül, mi menyivel lett drágább és miből mennyi fogyott.

Az égetett kerámia téglatermékek és cseréptermékek gyártói terméktípustól függően 40-50 százalékos, egyes termékeknél azt meghaladó visszaesést tapasztaltak 2023 harmadik negyedévében és októberében az előző év azonos időszakához képest. A szerkezetépítéshez használt betontermékek, így a például az áthidaló elemek forgalma is harmadával zuhant. A beton térkő termékeké is majdnem ennyivel csökkent.

A kereslet idei zsugorodásai miatt a gyártók az égetett kerámia tégla- és cseréptermékek árait több lépcsőben, jellemzően 12-20 százalék közötti mértékben kényszerültek csökkenteni. Ám ez sem tudott támaszt nyújtani az év közepétől fokozódó keresleti visszaesésnek. Mindez a hazai gyártókat arra kényszerítette, hogy szeptember végén, valamint október folyamán átmeneti kapacitáscsökkentés keretében országosan felfüggesszék a gyártást. A kapacitás csökkentése nem befolyásolja a szállítási időket, mivel a hazai kereskedelemben és a gyártói telephelyeken is jelentős készletek érhetők el. Az árak további mérséklődésére ezen termékkörben sincs érdemi mozgástér, mivel az ismert széles körű költséginflációs hatások miatt a gyártási költségek jelentős része nem csökkent és várhatóan nem is fog lejjebb menni.

Az építőkémia termékek egyes részterületein jelentősen széttartó folyamatok érvényesülnek: összességében, 2023 első három negyedévében és októberben terméktípustól függően stagnálás, vagy 5-35 százalék közötti visszaesés mérhető. Ez jelentős részben a lakásberuházásoknál széles körben használt anyagokkal függ össze, ahol erőteljesebb a forgalomcsökkenés, így például a homlokzati hőszigetelések felhasznált volumenének visszaesése kihatással volt a THR-rendszer összetevőire.

Mivel a korábbi évekhez képest legalább harmadával csökkent a használtlakás-piaci tranzakciószám 2023 első három negyedévében, a folyamat 12-25 százalékkal vetette vissza a lakásfelújításokkal összefüggő, számos terméktípust (ragasztó- és fugázó anyagok, színezőpaszták) magába foglaló termékek iránti keresletet (a tapasztalatok szerint minden öt használtlakás-vásárlásoknál is négyben történik valamilyen szintű felújítás). A lakosságnál jelentős kivárás érzékelhető – ezt az elmúlt hónapok kormányzati bejelentései és a döntések „lebegtetése" is befolyásolta.

Az EPS hőszigetelőanyagok áraiban 2023 során az összességében növekvő gyártási költségek ellenére semmiféle inflációkövetésre nem nyílt mód, ellenkezőleg: a gyártók a zsugorodó kereslet megtámasztására jelentősen, 15-28 százalék közötti mértékben voltak kénytelenek árat csökkenteni – a korábbi években elért eredménytartalékok terhére, egyúttal a növekvő költségek ellenére.

Ez olyan alacsony árszint, amelyre utoljára két és fél éve volt példa – emiatt most érdemes hőszigetelni; a beépítő kapacitások kedvezőbben és rövidebb határidővel elérhetők. Elhalasztott vásárlásokra azért sem érdemes a továbbiakban törekedni, mivel a gyártáshoz szükséges EPS-alapanyagok ára augusztus óta ismét emelkedni kezdett.

Jelentős az ablakpiac megtorpanása, ez nagyobb volt az év első felében, míg szeptembertől némileg kedvezőbb lett a megrendelés-állomány. Idén nem nőttek a homlokzati nyílászárók árai, dacára az inflációs környezetnek és a növekvő bérköltségeknek. A kiajánlott árak megtartását segíti, hogy a gyártási alapanyagoknál stagnálás van, sőt: a felhasznált acéltermékeknél és egyéb összetevőknél enyhe csökkenés mutatkozott az elmúlt hetekben.