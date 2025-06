Nyaralót venne? Mutatjuk, hol teheti meg a legjobb áron

A nyaralóingatlan-piac 2025 nyarán is stabil növekedési pályán marad, a korlátozott kínálat mellett is folyamatosan élénkülő keresletnek köszönhetően – közölte a Duna House szerdán az MTI-vel. Kiemelték, Magyarországon áprilisig tartott az ingatlanpiac dinamikus felfutása, azóta megtörtént a korrekció, a magas árak miatt a kereslet kissé csökkent, és közben az áremelkedés üteme is mérséklődni látszik, ezzel szemben a nyaralópiacon csak most kezdődik igazán a szezon, így élénkülő kereslet tapasztalható, különösen a Balaton déli partján és a kedvezőbb árú, vízközeli településeken.

A Balaton térségében az átlagos négyzetméterár 1 és 1,2 millió forint között mozog. Az északi parton 2025-ben 1,1-1,4 millió forint négyzetméteres árak várhatók, míg a déli parton négyzetméterenként 1-1,3 millió forint között alakulhatnak az árak. A prémiumkategóriás és vízparti ingatlanok esetében az árak viszont már meghaladhatják a négyzetméterenkénti 2 millió forintot, míg a luxus lakóparkokban akár 3-5 millió forint közötti átlagos négyzetméterárak is előfordulhatnak.

Siófok, Balatonfüred, Keszthely, Balatonszemes és Balatonlelle továbbra is kiemelten népszerűek – írták a közleményben.

Siófok továbbra is favorit

Fotó: Klasszis Média

Kitértek arra, hogy a Velencei-tónál 2025 első negyedévében 20 százalékos áremelkedés történt, az átlagos eladási ár így 46 millió forintról 55 millió forintra nőtt. Budapest közelsége miatt sokan választják ezt a térséget állandó lakhelyül is, ami tovább élénkítheti az itteni keresletet.

Az elemzés szerint a Tisza-tó ezekkel szemben lényegesen megfizethetőbb alternatívát kínál, itt az átlagos négyzetméterár jelenleg a balatoni árak negyedét, azaz 250-300 ezer forintot tesz ki. Ugyanakkor ebben a térségben is két számjegyű áremelkedés történt, és a népszerűbb területeken egyre több a drága ingatlan. A fokozódó kereslet az árak emelkedését is magával hozta, így már 1 millió feletti négyzetméterárak is szerepelnek a kínálatban.

A Dunakanyarban a piac stagnál: arrafelé sok az irreálisan túlárazott ingatlan, aminek következtében alacsonyabbak a tranzakciószámok is – hívták fel a figyelmet.