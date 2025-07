Odaverhet az albérletpiacnak is Orbán Viktorék nagy ötlete?

A keresleti viszonyok változásával jelentősen átalakulhat az albérletpiac a következő hónapokban – derül ki azokból az elemzésekből, amelyeket az ingatlan.com és az OTP Ingatlanpont közölt csütörtökön az MTI-vel.

Előrejelzésük szerint a felvételi ponthatárok kihirdetését követően ismét élénkülni fog a kereslet, ám ősztől az Otthon Start segíthet saját ingatlant vásárolni, így akik élni tudnak ezzel a lehetőséggel, kieshetnek az albérletkeresők közül. Az ingatlan.com szerint ez jelentősen átalakíthatja a nagyvárosok albérletpiacát, az OTP Ingatlanpont pedig úgy látja, a kedvezményes hitelkonstrukció a lakáspiac minden területére hatással lehet.

Kapcsolódó cikk Évtizedes meglepetés született a fővárosi albérletpiacon Csökkentek a bérleti díjak.

A közlemények szerint az albérletet keresőknek kedvez az is, hogy a kínálat már most bővülni látszik. Az ingatlan.com ezt részben azzal magyarázta, hogy az év eleji vásárlási hullámban vevőre talált lakásokat hirdeti meg most sok tulajdonos. A közvetítő cég előrejelzése szerint Budapesten hosszabb távon évi 3-4 százalékra mérséklődhet a díjak emelkedése, és országos szinten is hasonló folyamat várható. Az OTP Ingatlanpont szakértője az árak alakulása alapján úgy véli, hogy idén a szokásos nyári áremelkedés végét kivárva érdemes lehet őszre halasztani az albérletkeresést.

(MTI)