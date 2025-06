Olyan drága lett a magyar lakásépítés, hogy kétszer meggondolja, aki belevágna

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az látszik, hogy a költségek emelkedése mellett tovább tartanak a kivitelezések, ami egyrészt a megnövekedett keresletnek, a lakáspiaci pörgésnek tudható be. Emellett szerepe lehet benne a szakemberhiánynak, mellyel az építőipar hosszabb ideje küzd és sokan megtapasztalhatták egy felújítás vagy építkezés kapcsán. A KSH adataiból is kiderül, hogy a lassuló ütemben, de folyamatosan emelkedő építési költségen belül a növekményt tavaly szinte teljes egészében a munkaerőköltség drágulása adta – hangsúlyozta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A munkaerő költsége emelkedett a legnagyobb mértékben, főleg ez okozza a kiadások növekedését. Fotó: Mfor Minden lakástípust egybe véve tavaly Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 17 százalékkal csökkentek a fajlagos építési költségek, ezzel szemben Baranyában 9,6 százalékkal emelkedtek, de hasonló, 9 százalék körüli növekedést mértek Fejérben, Szabolcsban és Csongrádban is.

Tavaly 13 295 lakóingatlan épült Magyarországon, ez 2016 óta a legalacsonyabb szám volt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) most közölt 2024-es adataiból. Mindez 6170 lakóépületet jelent, hiszen vannak többlakásos lakóházak is. A lakóépületek száma a fentiekhez hasonlóan 2016 óta nem látott mélypontra esett vissza. A legtöbb elkészült épület földszintes vagy egy emeletes, öt emeletnél magasabb mindössze 31 darab épült. Az épületek 82 százaléka, több mint 5 ezer tégla falszerkezetű, illetve több mint 4400 beton cserép fedést kapott.

