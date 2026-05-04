Olyan történik a budapesti lakáspiacon, amire rég nem volt példa

2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon.

A tavalyi év dinamikus drágulását mostanra a stagnálás váltotta fel. Az átlagos hirdetési négyzetméterár január óta szinte semmit nem változott, jelenleg 1,53 millió forint körül alakul, ami nagyon közel van az Otthon Start program által meghatározott felső négyzetméterár-korláthoz. Ez egyértelműen jelzi, hogy az ennél drágább ingatlanok iránt érezhetően visszaesett a kereslet – derül ki a zenga.hu legfrissebb elemzéséből.

Mindössze 0,4 százalékkal mentek feljebb január óta a budapesti lakásárak. A megtorpanás különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben volt látványos, miközben az olcsóbb pesti kerületekben folytatódni tudott az áremelkedés. A megfizethetőbb kategóriákban tehát van még érzékelhető kereslet, a prémium szegmensben azonban egyre nehezebb újabb áremelést érvényesíteni – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.


A keresletet nézve még gyorsabban változott meg a hangulat. Az év eleji élénkülést követően áprilisban már csökkenni kezdett az érdeklődések száma, ami elsősorban a fővárosi piacot érintette. Országosan az ingatlanérdeklődések száma április végén 19 százalékkal maradt el a tavalyi év heti átlagától, ugyanakkor jelentős területi különbségek rajzolódnak ki. Míg vidéken a kereslet 11 százalékkal volt alacsonyabb, addig Budapesten 35 százalékos volt a visszaesés.


Mindez arra utal, hogy májusban és júniusban az év elejihez hasonlóan alacsony tranzakciószámokra lehet számítani.

Ingatlantípusonként is nagy különbségek vannak

Az ingatlantípusok között is eltérő a dinamika. Országosan nézve a családi házak iránti kereslet még tartja magát, április végén nagyjából a tavalyi átlag szintjén alakult. Ezzel szemben a lakáspiacon komolyabb visszaesés történt. A tégla- és panellakások esetében április második felében közel 40 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a tavalyi átlaghoz képest.

Bár a választások után az általános hangulat bizakodó, ez egyelőre nem gyűrűzött be a lakáspiacra. Ennek egyik oka, hogy a 2025-ös drágulás sok vevőt egyszerűen kiárazott a piacról, miközben a húsvéti időszak idén is ráerősített a lassulásra. Úgy tűnik, a vevők jelentősebb alkuval lennének csak hajlandók vásárolni, miközben az eladók többsége egyelőre kivár, és nem csökkenti az árakat. Ez a helyzet azt eredményezi, hogy a kereslet és a kínálat jelenleg nehezen talál egymásra – tette hozzá Futó Péter.

Az ingatlanok állapota szerint is vegyes a kép. Bár az április minden kategóriában visszaesést hozott, a felújítandó és jó állapotú ingatlanok iránti érdeklődés kisebb mértékben csökkent. Ezzel szemben az átlagos állapotú és a frissen felújított lakások esetében nagyobb volt a visszaesés. A vevők elsősorban használt, de jó állapotú ingatlanokat keresnek, míg az új építésű lakások iránti kereslet a teljes piachoz hasonló trendeket követ.

Mostanra a fővárosi lakáspiac egyértelműen lassuló pályára került, az árak stagnálnak, a kereslet gyengül, miközben a kínálat egy év alatt 38 százalékkal bővült. A vevők tehát válogatnak és az értékesítés sikere egyre inkább az ár-érték arányon és az alku mértékén múlik. Az elmúlt évek eladói piaca után egy vevői piac kezd kialakulni.

 

Még igénylik a hiteleket, de jobb lenne az alacsonyabb kamat

Idén már megfontoltabbak a lakásvásárlók. A tranzakciók száma nem csökken, de jól jönne már a kamatcsökkentés.

Eladná a nyaralóját? Van egy rossz hírünk

Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.  

Minimális elmozdulás történt az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiacon az értékesítési idők csak mérsékelten rövidültek 2026 első negyedévében. A lakások esetében mintegy három hónap, míg a házaknál fél évnél hosszabb idő szükséges a tranzakciók lezárásához. A különbségek nemcsak az ingatlantípusok között jelentősek, hanem a földrajzi elhelyezkedés tekintetében is. A panellakások iránti kereslet ugyanakkor továbbra is élénk, egyes esetekben ezek az ingatlanok akár másfél hónapon belül is gazdára találnak. 

Lekötötték az összes forrást.

Egyelőre nincs egyértelmű álláspontja a Tisza Pártnak az 5 százalékos lakásáfa jövőjéről, ami bizonytalanságot hozhat a magyar lakáspiacra. Az átmenet nem lesz zökkenőmentes.

Újabb érdekességek a NAV árveréséről.

Masszívan visszaestek a beruházások tavaly, a csökkenést még a turizmus fellendülése sem tudta ellensúlyozni a magyar kereskedelmiingatlan-piacon. A befektetői aktivitást jelentősen ronthatja, hogy a közel-keleti háború kitörése óta néhány építőanyag 20-50 százalékkal drágult. Jelenleg minden nyolcadik iroda üres, és az arány tovább emelkedhet ebben az évben.

A 2007 előtt épült családi házakra már csak három napig lehet igényelni az 5+5 millió forint felújítási támogatást. Hét megyében már leállították a programot, a többi megye lakóinak ez az utolsó lehetőség.

Országosan az éves lakásár-emelkedés márciusban 15,8 százalék volt.

Márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac: országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben – derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.  

