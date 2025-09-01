Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

A 24.hu vette észre, hogy október 1-jétől Rakja is feltételekhez köti a betelepülést, az árcédula ráadásul nem is elhanyagolható, ugyanis annak, aki ingatlant szeretne vásárolni, 1,5 millió forintot kell befizetnie az önkormányzat részére, de a lakcímlétesítésnek is magas a tarifája. A cikk kiemelte, feltétel lett a büntetlen előélet is, aki pedig korábban külföldi lakóhellyel rendelkezett, köteles azt 60 napon belül megszüntetni.

Az október 1-jétől hatályos rendelet célja a leírás szerint „Rajka település helyi önazonosságának, hagyományainak, kulturális értékeinek megőrzése, valamint a betelepülés olyan szabályozása, amely biztosítja a közösség kohézióját, további célja a „tömeges, spekulatív és beruházási célú” ingatlanvásárlások megakadályozása, a település karakterének megőrzése, egyúttal fellépés a település „nem kívánt társadalmi fejlődésével” szemben.

A cikk kiemelte, a képviselőtestület által elfogadott rendelet szerint elővásárlási jogot biztosítanak sorrendben az

az önkormányzatnak,

az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosának

és a Rajkán már ingatlantulajdonnal rendelkezőknek.

A rendeletben azt is kifejtik, hogy az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásáról a képviselőtestület egyedi eljárásban dönt, aminek személyes meghallgatás is a része lehet.

A betelepülési hozzájárulás ingatlanvásárlás esetén 1,5 millió forint, olyan ingatlanban való lakcímlétesítés esetén, amelynek tulajdonosa nem Rajkán lakik, 500 ezer forint, amennyiben az ingatlan tulajdonosa Rajkán lakik, 300 ezer forint – tette hozzá a cikk.