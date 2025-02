Óriási, 5-12 ezer milliárd forintról „mond le” a magyar lakosság – A hét ábrája

Ha feltételezzük, hogy a nem lakott lakások jóval kevésbé értékesek, mint a lakott társaik és 30 százalékos diszkonttal nézzük őket, akkor is komoly, 12 ezer milliárd forintos összegről van szól. Amennyiben még jelentősebb, 50 vagy 70 százalékos lenne a diszkont, úgy 10 ezer, illetve 5 ezer milliárd forint feletti érték jön ki.

115 ezer milliárd forint felett járt tavalyelőtt a lakott lakások értéke, ami jelentős emelkedést jelent évtizedes távlatban. Ugyanakkor a nem lakott lakások is hatalmas értéket képviselnek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!