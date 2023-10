Örülhetnek a fiatalok: olcsóbban juthatnak lakáshoz

Megkönnyítené az első lakásukat vásárló fiatalok számára az otthonhoz jutást a Magyar Nemzeti Bank azzal, hogy a jelenlegi minimum 20 százalékról 10 százalékra csökkentené náluk a kötelező minimális önerőt. A hitelkiváltással kapcsolatos költségeket is visszavágná a jegybank - írja a Bank360.hu az MNB friss jelentése alapján.

Az első lakásukat vásárlók körében a lakáshitel-felvételi lehetőségeik támogatása érdekében kedvezményes hitelfedezeti mutatók (HFM) alkalmazását javasolja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) most megjelent Makroprudenciális jelentésében. Az elmúlt években nagyon gyorsan emelkedtek az ingatlanárak, ami a többnyire kevés megtakarítással és alacsony jövedelemmel rendelkező fiatalok számára rendkívüli módon megnehezíti a lakásvásárlást. Pedig ez az ügyfélkör alacsony kockázatú, mivel várhatóan a jövőben nőni fog a jövedelme.

Kapcsolódó cikk Sokan költöznek nagyobb ingatlanba, ha van elég pénzük Vidéken átlagosan 50, Budapesten 80 millió forint egy méretesebb lakás vagy ház.

Jelenleg a fiatal hitelfelvevők körében a 70 százalék feletti HFM értékkel, vagyis alacsony önerővel nyújtott hitelek aránya 30-40 százalék körül alakult 2022-ben. (A kötelező önerő minimum 20 százalék lakáshiteleknél.) Különösen jelentős volt a kifeszített HFM értékkel nyújtott hitelek aránya az állami támogatásra nem jogosult, egyedüli hitelfelvevők körében. A fiatal elsőlakás-vásárlók esetén ezért a nemzetközi példáknak megfelelően a HFM-limitek differenciált, 90 százalékon való megállapítása lehet célszerű.

Jóval kisebb önerő, évekkel rövidebb várakozás

Ez azt jelenti, csupán 10 százalék önerőt kell majd felmutatniuk a fiatal első lakást vásárló ügyfeleknek. Ez több évvel előrehozhatja a lakásvásárlás lehetőségét a fiatalok számára. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint a fiatal lakásvásárlók átlagosan csupán az önerőre átlagosan 10 évig takarékoskodnak. Az önálló lakáshoz jutás nehézsége demográfiai problémákat is okozhat, sokan nem akarnak gyereket vállalni, amíg nem jutnak saját lakáshoz.

Fotó: Depositphotos

Az első lakásvásárló státuszt az ingatlan-nyilvántartásokból ellenőriznék, és 2024 első felében be is vezetnék ezt a könnyítést az önerőben. A kedvezmény alkalmazását a lakáshitel-piaci túlértékeltséggel összefüggő kockázatok enyhülése is lehetővé teszi. Így az intézkedés a pénzügyi stabilitási kockázatok túlzott növelése nélkül támogathatná a fiatalok lakáshitel-felvételi lehetőségeinek javítását.