Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Csütörtök estefelé megjelent az Otthon Start program hirdetéseit szabályozó rendelet a Magyar Közlönyben. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, a rendeletet jegyző Rogán Antal a meghatározott arculat szükségességét így indokolta:

a program sikeréhez elengedhetetlen, hogy a lakosság világos, egységes és hiteles tájékoztatást kapjon a lehetőségekről, ezért szükséges, hogy a hitelintézetek és ingatlanhirdetők a hirdetéseikben és reklámjaikban egységes arculatot és üzenetet használjanak.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda ezért közzétett egy olyan arculati kézikönyvet, amelyben pontosan meghatározzák, hogyan kell ábrázolni az Otthon Start programhoz kötődő ajánlatokat, a hitelintézeteknek és az ingatlanhirdetőknek egyebek mellett ezt a logót kell közzétenni:

Ezt a logót sokszor fogja látni

A kormány további elvárásairól az arculati kézikönyvben olvashat.