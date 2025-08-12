Otthon Start: jókora pofont kapnak az önkormányzatok, Mészáros Lőrinc már melegít?

A legfrissebb, hétfő este kiadott Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendlet, amelynek értelmében. egyes, 250 lakásnál nagyobb lakóparkok építését kiemelt beruházássá nyilvánítják.

Az új szabályozás értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amelynek a lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start Program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.

A vizsgálatot az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részvételével. A Miniszterelnökség közleménye szerint a cél az, hogy néhány hónapon belül több ezer új építésű lakás fejlesztése indulhasson el.

Lánszki Regő, az ÉKM építeszeti államtitkára Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy ez a lépés csökkenti az adminisztrációs terheket és lerövidíti az engedélyezései folyamatot.

„A minőségből nem engedünk – az Országos Építészeti Tervtanács szigorú szakmai előírásai és minőségi követelményei továbbra is garantálják, hogy modern, világos és fenntartható otthonok épüljene”

- teszi hozzá Lánszki, aki szerint a változtatás 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg.

Azonban a rendelet azt is jelenti, hogy ezekre a projektekre semmilyen ráhatása nem lesz a helyi önkormányzatoknak, így olyan beruházások is megvalósulhatnak, amelyek a helyi előírásoknak és rendeleteknek nem felelnek meg, a helyi önkormányzatok pedig nem engedélyeznének.

„A fix 3 százalékos lakáshitelprogrammal párhuzamosan a kormány indított egy lakhatási tőkeprogramot is, amelynek részeként a nagy lakóparképítő vállalatok kedvezményes feltételekkel juthatnak állami tőkéhez.” E programban pedig feltűntek a kormány kedvenc nagyvállalkozóihoz, például Mészáros Lőrinchez is köthető magántőkealapok is. Elképzelhető tehát, hogy a kiemelt beruházások egy jó részét kormányközeli vállalkozók valósíthatják majd meg – olvashatjuk a Telex értékelésében.