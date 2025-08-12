2p
Ingatlan Lakásépítés Önkormányzatok Otthon Start

Otthon Start: jókora pofont kapnak az önkormányzatok, Mészáros Lőrinc már melegít?

mfor.hu

Kiemelik az önkormányzatok hatásköréből egyes lakóparkok építését.

A legfrissebb, hétfő este kiadott Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendlet, amelynek értelmében. egyes, 250 lakásnál nagyobb lakóparkok építését kiemelt beruházássá nyilvánítják.

Az új szabályozás értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amelynek a lakások legalább 70 százaléka az Otthon Start Program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt.

A vizsgálatot  az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) részvételével. A Miniszterelnökség közleménye szerint a cél az, hogy néhány hónapon belül több ezer új építésű lakás fejlesztése indulhasson el. 

Lánszki Regő, az ÉKM építeszeti államtitkára Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy ez a lépés csökkenti az adminisztrációs terheket és lerövidíti az engedélyezései folyamatot.

A minőségből nem engedünk – az Országos Építészeti Tervtanács szigorú szakmai előírásai és minőségi követelményei továbbra is garantálják, hogy modern, világos és fenntartható otthonok épüljene”

- teszi hozzá Lánszki, aki szerint a változtatás 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg.

Azonban a rendelet azt is jelenti, hogy ezekre a projektekre semmilyen ráhatása nem lesz a helyi önkormányzatoknak, így olyan beruházások is megvalósulhatnak, amelyek a helyi előírásoknak és rendeleteknek nem felelnek meg, a helyi önkormányzatok pedig nem engedélyeznének.

„A fix 3 százalékos lakáshitelprogrammal párhuzamosan a kormány indított egy lakhatási tőkeprogramot is, amelynek részeként a nagy lakóparképítő vállalatok kedvezményes feltételekkel juthatnak állami tőkéhez.” E programban pedig feltűntek a kormány kedvenc nagyvállalkozóihoz, például Mészáros Lőrinchez is köthető magántőkealapok is. Elképzelhető tehát, hogy a kiemelt beruházások egy jó részét kormányközeli vállalkozók valósíthatják majd meg – olvashatjuk a Telex értékelésében.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Most külföldön épít Magyarország vezető lakóingatlan-fejlesztője

Több mint 500 luxuslakást húz fel a Cordia a spanyol Riviérán.

Talán Orbán Viktor sem gondolta, hogy ennyire megbolygatják ezt a piacot

Talán Orbán Viktor sem gondolta, hogy ennyire megbolygatják ezt a piacot

Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.

Hihetetlen: a panellakások 36 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve

Hihetetlen: a panellakások 36 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve

Budapesten száguldanak a négyzetméterárak.

Képtelenek a bérek követni a lakásárak meredek emelkedését

Képtelenek a bérek követni a lakásárak meredek emelkedését

Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4 százalék közé tehető lassú növekedése. Ez az árszint-különbség sokakat ellehetetlenít a lakáspiacon, többnyire pont azokat, akik hitel nélkül nem engedhetik meg maguknak a lakásvásárlást.

Még váratnak magukra a 3 százalékos hitel ingatlanárakra gyakorolt hatásai

Júliusban megtorpant a lakásdrágulás az országos lakáspiacon havi és éves összevetésben, miközben Budapesten csak enyhén gyorsult az árak növekedési üteme. A 0,1 százalékos országos és 0,9 százalékos budapesti havi árváltozás tempója utoljára 2014 novemberében volt ilyen lassú. Az Otthon Start program bejelentése felpörgette a lakáspiaci keresletet, de a júliusi lakásárakban ez még nem tükröződött. A budapesti eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára jelenleg 1,3 millió forint. A fővárosi kerületekben 804 ezer és 2 millió forint között szóródik a négyzetméterárak középértéke.

Nagyon sok új lakás épülhet az Otthon Start miatt

Nagyon sok új lakás épülhet az Otthon Start miatt

Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43 százalékkal ugrott meg. Ezt pedig várhatóan csak tovább fogja fűteni a kormány szeptemberben induló Otthon Start programja, mely 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitelt biztosít építésre is – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. 

Lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start

Lakbércsökkenést hozhat az Otthon Start

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban – közölte a Duna House csütörtökön az MTI-vel.

Otthon Start: a tízszeresére ugrott a lakáshitelek iránti kereslet 

Otthon Start: a tízszeresére ugrott a lakáshitelek iránti kereslet 

Az Otthon Start Program 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki Magyarország legnagyobb független banki közvetítőjének, a Bankmonitornak az adataiból. A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a CSOK Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást. 

Ki nem találná, hogy milyen lakások kelnek el a leggyorsabban

Ki nem találná, hogy milyen lakások kelnek el a leggyorsabban

Egyre nagyobb a különbség az egyes ingatantípusok értékesítési ideje között. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult az első fél évben, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt; a leggyorsabban a panelek kelnek el, átlagosan 50 nap alatt, derül ki az Otthon Centrum közleményéből. 

Ismét módosulnak a CSOK Plusz és az Otthon Start szabályai

A kormány módosítja a családtámogatási rendeleteket, hogy azok összhangban legyenek a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programmal. A változtatások célja a különböző támogatási formák egyszerűbb kombinálhatósága és az értékhatárok egységesítése.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168