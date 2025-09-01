Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Az MNB áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelpiacot érintő makroprudenciális eszköztárának megfelelőségét, majd a piaci folyamatok alakulásához illeszkedve több, a pénzügyi stabilitást erősítő célzott intézkedést fogadott el – áll a szerkesztőségünknek megküldött jegybanki közleményben.

Kapcsolódó cikk Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna Indul az Otthon Start Program: 50 Mft, 3%, 25 év.

Ezeket fel is sorolták, így egyebek mellett:

a hazai lakó- és kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségek esetén is 1-1 százalékos rendszerkockázati tőkepuffert kell képezniük a hitelintézeteknek 2026. január 1-jétől;

az elmúlt évek béralakulását lekövetve 800 ezer forintra emelkedik a magasabb jövedelemarányos eladósodottságra lehetőséget adó jövedelmi küszöbérték.

Kiemelték, a hitelezési folyamatok gördülékenységének támogatása érdekében a jegybank szeptemberben eltörli az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó kedvezőbb hitelfedezeti előírások (önerőelvárás) alkalmazásához tartozó életkori megkötést – ezt a 3 százalékos hitel kapcsán a kormány is kérte a jegybanktól. A módosítás alapján az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit (legalább 10 százalékos önerőelvárás) kapcsán előírt 41 éves korhatárt a Magyar Közlönyben való megjelenés másnapjától kezdődően hatályon kívül helyezi.

Hozzátették, 2026. októbertől tovább erősödnek a jelzáloghitelek stabil finanszírozására vonatkozó elvárások.