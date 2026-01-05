Otthon Stop: 16 százalékos mínusszal zárta 2025-öt a lakáspiaci kereslet

Tavaly decemberben éves összevetésben 16 százalékkal csökkent a lakáspiaci kereslet, de 2025 mégis kiugró év volt ebből a szempontból, legutóbb a pandémia után, 2021-ben mutattak a vevők több érdeklődést az eladó lakások iránt, ugyanakkor 2025 év végén bővült a kínálati oldal, ami azt jelzi, hogy az eladók már a 2026 elején újra meginduló keresleti hullámra készülnek – közölte az ingatlan.com hétfőn az MTI-vel.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, tavaly a több mint 3,5 millió telefonos érdeklődést számláló kereslet éves szinten 5 százalékkal nőtt, a 2023-as szintet pedig 24 százalékkal haladta meg. Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból – emelte ki. Az elemzésben rámutattak, hogy a fővárosban lévő eladó lakások és házak iránti kereslet 2025 egészében 2 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor a vármegyeszékhelyek és megyei jogú városok 5 százalékos növekedést könyvelhettek el, a kisebb városok eladó lakóingatlanjai iránti kereslet csaknem 12 százalékkal nőtt, a községekben pedig több mint 16 százalékos keresletélénkülés történt éves összevetésben. Arra is kitértek, hogy 2025 decemberében 2024 azonos időszakához képest 20 százalékkal több hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Az ingatlan.com szakértője a közleményben megjegyezte, a kínálati oldal élénkülése azt jelzi, hogy az eladók tudatosan készülnek 2026 elején újra meginduló keresleti hullámra.

Balogh László szerint az eladást tervezők bizakodását három konkrét, januártól élesedő változás táplálja. Elsőként a közszolgálatban dolgozók fejenként 1 millió forintos lakáscélú vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ami extra keresletet generálhat a piacon. Másodikként említette, hogy januártól a külterületi lakóingatlanokra és zártkertekre is kiterjed a kedvezményes, 3 százalékos Otthon Start-hitel lehetősége, ami olyan ingatlanokat is piacképessé tesz, amelyek korábban csak készpénzért voltak eladhatók – általában nyomott áron. Végül a februártól életbe lépő társasházi építményjog egyszerűsítheti az új építésű lakások tervasztalról történő vásárlását, ami az újlakás-piacon érezhető keresletélénkülést okozhat.

A szakember hozzátette, a most piacra lépő eladók ráadásul üzembiztosan számíthatnak arra, hogy keresleti szempontból évek óta a januári hónapok a legerősebbek. A decemberi 0,1 százalékos havi árcsökkenés „világos üzenet a piac számára”: a vevők elérték a fizetőképességük felső határát. A 2025-ben tapasztalt tempós áremelkedés megismétlődése nem valószínű, mivel a piac már beárazta az eddig megismert kedvezményeket – mutatott rá az ingatlanközvetítő. Balogh László szerint 2026 első fele várhatóan már nem a drasztikus drágulásról, hanem a kínálat bővüléséről a forgalom növekedéséről szól majd. „Várakozásaink szerint akár 160 ezer adásvétellel is zárhatta a lakáspiac a 2025-ös évet, ezért ha újabb váratlan fordulat nem történik, akkor idén legalább 155-160 ezer adásvétellel számolhatnak a lakáspiacra lépő vevők és eladók” – fogalmazott a szakember az ingatlan.com közleményében.

(MTI)