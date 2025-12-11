4p
Ingatlan Albérlet Budapesti lakáspiac Lakáspiac Otthon Start

Padlót fogtak az albérletárak az Otthon Start miatt

mfor.hu

A bérlők örülhetnek, a befektetők kevésbé.

Folytatódott a lakbérek csökkenése novemberben a KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint. Országosan és a fővárosban  0,8-0,8 százalékkal csökkentek a lakbérek októberhez képest, Így ez volt a harmadik hónap, amikor mindkét piacon csökkenés tapasztalható havi összevetésben. Éves szinten azonban a bérleti díjak továbbra is emelkedést mutatnak. országosan a bérleti díjak 6,2 százalékkal, Budapesten pedig 5,6 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „Szeptember óta jelentős változás mutatkozik az albérletpiacon az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start Program hatására. Az év elején az állampapír-megtakarításukat az albérletpiacra irányító befektetési célú vásárlók reménykedhettek a drágulásban, de az Otthon Start Program indulása rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról.

Az, hogy már három egymást követő hónapban csökkent a lakbérindex, ritka esemény, legutóbb 2020-ban, a járvány időszakának közepén tapasztaltunk ilyet. Se előtte, se utána nem volt példa erre.”

Látványos az albérletpiac lassulása

Az albérletpiaci drágulás kifulladásához a kereslet és a kínálat idei változása is hozzájárult. Az ingatlan.com adatai szerint 2025-ben a kiadó lakások iránti kereslet 13,8 százalékkal csökkent 2024-hez képest. A fővárosi kerületekben 14,4 százalékos, a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 16,7 százalékos visszaesés tapasztalható, míg a városokban összességében 7,9 százalékkal csökkent a kiadó lakások iránti telefonos érdeklődések száma.

Ezzel párhuzamosan nőtt a friss kínálat. 2025-ben több mint 90 ezer kiadó lakóingatlanhirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 7 százalékkal több mint 2024-ben. „Azok a bérlők, akik év idén januárban kerestek kiadó lakást vagy házat még csak 16,6 ezer hirdetésből válogathattak, mostanra viszont az albérletkínálat 17,7 ezret közelíti, ami szintén lassítja a drágulás tempóját.  A kereslet gyengülése és kínálat bővülése együttesen javította a bérlők helyzetét az év második felében.” – fogalmazott Balogh László.  Az ingatlan.com szakértője szerint látványos az áremelkedés lassulása éves összevetésben is. 2025 januárjában az éves albérletdrágulás tempója a KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan és Budapesten is 9-10 százalék körül alakult, idén novemberre viszont 5-6 százalékra csökkent.

Mennyiért kínálják a kiadó lakásokat december elején?

Az ingatlan.com adataiból kiderül az is, hogy a december elején Budapesten a bérleti díjak középértéke havi 260 ezer forintot tett ki. A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közül a XIII. kerületben 260 ezer, míg a XI. kerületben 270 ezer forint a mediánérték. A legdrágább városrész a II. kerület 362 ezer forinttal, a legolcsóbb pedig a XXIII. kerület, amely 180 ezer forintos medián lakbérrel kezdte az év utolsó hónapján.

 

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben 230 ezer, Győrben és Székesfehérváron egyaránt 200 ezer, Pécsen és Veszprémben 180-180 ezer, Szegeden 179,5 ezer, Kecskeméten 160 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer a havi bérleti díjak középértéke.

Nem túl rózsásak a befektetők kilátásai

Balogh László közölte azt is, hogy a mostani kilátások alapján 2026-ban kérdéses, mennyire marad vonzó a lakásbefektetés.

A lakásdrágulás üteme lassulhat, és a bérleti díjakból elérhető hozamok csökkenhetnek, ha a keresleti oldal tartósan visszafogott marad. Emellett az Airbnb-szabályozás esetleges szigorítása több kerületben is felmerülhet, ami jó eséllyel nem feltétlenül kedvez a rövid távú kiadásban gondolkodó befektetőknek. Az ingatlan.com szakértője szerint a befektetési célú vásárlások csökkenése hosszabb távon ismét szűkítheti a kínálatot, ezért a most látható piaci albérletár-korrekció után padlót foghatnak a bérleti díjak, és ezt követően ismét emelkedő pályára állhatnak.

„A korrekció utáni albérletár-emelkedés tempója lassabb lehet, mint amit 2015 után láthattunk. Ennek viszont előfeltétele, hogy az Otthon Start Program hosszabb távon is elérhető legyen az első lakásvásárlók számára”

– foglalta össze a jövő évi várakozásokat az ingatlan.com szakértője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt a döntés: belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba

Itt a döntés: belenyúlt a kormány az Otthon Start szabályaiba

Egyetlen szó változik a rendeletben.

82 millió forinttal tartozik a bedőlt pálinkaház – most megvásárolhatja a NAV-tól

Az adóhivatal ingatlanárveréseiben kutakodtunk.

Szegény fiatalok? Nagy az egyenlőtlenség a lakáspiacon

Szegény fiatalok? Nagy az egyenlőtlenség a lakáspiacon

Jelentősek az életkori különbségek.

Vevőt találtak a Matolcsy Ádám köreihez köthető New York-i luxuslakásnak – itt az árcédula

Vevőt találtak a Matolcsy Ádám köreihez köthető New York-i luxuslakásnak – itt az árcédula

Közel 10 milliárd forintért kelhet el.

Odavert a lakásbefektetéseknek az Otthon Start

Odavert a lakásbefektetéseknek az Otthon Start

Több tényező miatt is csökkenti a megtérülést a program.

Mit szólnak ehhez az önkormányzatok? Újabb kiemelt beruházások a kormánytól

Kiemelt beruházássá nyilvánított hét lakótelepet a kormány, négy új rozsdaövezeti területet is kijelöltek.

Mit hozhat a piacon az 1 millió forintos otthontámogatás?

Mit hozhat a piacon az 1 millió forintos otthontámogatás?

Az 1 millió forint vissza nem térítendő otthontámogatási lehetőség a közszférában dolgozók számára újabb lökést adhat az alsó- és középkategóriás lakáspiacnak – ezt közölte a Duna House az MTI-vel.

Nem a magyar ingatlanpiac hónapja volt a november

Nem a magyar ingatlanpiac hónapja volt a november

A tavaly novemberinél 15,7 százalékkal, az októberinél 17,5 százalékkal kevesebb ingatlan kelt el az elmúlt egy hónapban. A lakáscélú jelzálog-hitelek viszont kilőttek.

Otthon Start: itt a nagy fordulat?

Otthon Start: itt a nagy fordulat?

Mostantól a vevők örülhetnek?

Tasnádi László eladott cége őrizheti a Diákváros területeit

Egy sikertelen próbálkozás után újra kiírt közbeszerzés útján megtalálták, hogy a leendő Diákváros több ingatlanát mely cégek üzemeltethetik és védhetik.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168