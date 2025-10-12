Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Van, ami bejött, és van ami nem: a kormány előzetes várakozásainak megfelelően nagy érdeklődéssel indult el az Otthon Start program, ugyanakkor a lakáspiaci drágulás is felgyorsult egyes régiókban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára abban bízik, hogy a kínálat dinamikusan bővülni fog a következő időszakban, ami kisimíthatja az árturbulenciákat. Az Otthon Start Programiroda vezetője volt a Klasszis Podcast legújabb epizódjának vendége.  

Szeptemberben elindult a fix, 3 százalékos kamatozású Otthon Start program, ami a kormányzat legújabb, otthonteremtést és első lakáshoz jutást segítő intézkedése. Arra már korábban, az augusztusi ingatlankeresések alapján számítani lehetett, hogy sokan élnének a lehetőséggel, amire aztán a nyár végi jelzálgohitel-igénylések számából is következtethettünk. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint augusztusban az újonnan megkötött lakáshitel-szerződések összege 105,7 milliárd forintot ért el, ami több mint 25 százalékkal maradt el a júliusi volumentől. Sok elemző a visszaesést az Otthon Start szeptemberi indulása miatti kivárásként értelmezte.

A Klasszis Podcast legújabb epizódjában Panyi Miklóst, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát, az Otthon Start Programiroda vezetőjét először a kezdeti érdeklődésről kérdeztük, majd arról, hogy minek köszönhető az a paradigmaváltás, hogy a CSOK-kal ellentétben az új program nem családi viszonyhoz, gyermekvállaláshoz, hanem tulajdonjoghoz kötött?

Ezt követően kitértünk az azonnal tapapsztalt lakáspiaci áremelkedésekre, de arra is, hogy elképzelhető-e a törvényben szereplő paraméterek mellett (másfél millió forintos átlagos négyzetméterár, lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintos értékhatár) budapesti ingatlanok megvásárlása? Valamint a kínálati oldalról is szót ejtettünk, hiszen a kormány azt várja, hogy a program hatására a következő öt évben 50 ezerrel több lakás fog majd épülni. Reális lehet ez?

A podcastot a fenti videóban tekinthetik meg. 

Fejezetek:

00:56 Beköszönés

01:35 Milyen érdeklődés látható az Otthon Start iránt az indulása óta?

05:20 Paradigmaváltás: családi fókusz helyett tulajdonból kiinduló logika

14:31 Mekkora havi nettó jövedelem kell a hitel igényléséhez?

20:56 Nem a vagyonos befektetők fognak nyerészkedni?

28:40 A budapesti ingatlanok kiesnek az Otthon Startos kínálatból?

36:17 Mit okoz az Otthon Start a piaci lakásárakkal?

47:58 Mennyire terheli meg a költségvetést az Otthon Start?

56:13 Gondolkozik a kormány bérlakásprogram elindításában?

1:05:02 Elköszönés

