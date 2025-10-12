Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Szeptemberben elindult a fix, 3 százalékos kamatozású Otthon Start program, ami a kormányzat legújabb, otthonteremtést és első lakáshoz jutást segítő intézkedése. Arra már korábban, az augusztusi ingatlankeresések alapján számítani lehetett, hogy sokan élnének a lehetőséggel, amire aztán a nyár végi jelzálgohitel-igénylések számából is következtethettünk. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint augusztusban az újonnan megkötött lakáshitel-szerződések összege 105,7 milliárd forintot ért el, ami több mint 25 százalékkal maradt el a júliusi volumentől. Sok elemző a visszaesést az Otthon Start szeptemberi indulása miatti kivárásként értelmezte.
A Klasszis Podcast legújabb epizódjában Panyi Miklóst, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárát, az Otthon Start Programiroda vezetőjét először a kezdeti érdeklődésről kérdeztük, majd arról, hogy minek köszönhető az a paradigmaváltás, hogy a CSOK-kal ellentétben az új program nem családi viszonyhoz, gyermekvállaláshoz, hanem tulajdonjoghoz kötött?
Ezt követően kitértünk az azonnal tapapsztalt lakáspiaci áremelkedésekre, de arra is, hogy elképzelhető-e a törvényben szereplő paraméterek mellett (másfél millió forintos átlagos négyzetméterár, lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintos értékhatár) budapesti ingatlanok megvásárlása? Valamint a kínálati oldalról is szót ejtettünk, hiszen a kormány azt várja, hogy a program hatására a következő öt évben 50 ezerrel több lakás fog majd épülni. Reális lehet ez?
00:56 Beköszönés
01:35 Milyen érdeklődés látható az Otthon Start iránt az indulása óta?
05:20 Paradigmaváltás: családi fókusz helyett tulajdonból kiinduló logika
14:31 Mekkora havi nettó jövedelem kell a hitel igényléséhez?
20:56 Nem a vagyonos befektetők fognak nyerészkedni?
28:40 A budapesti ingatlanok kiesnek az Otthon Startos kínálatból?
36:17 Mit okoz az Otthon Start a piaci lakásárakkal?
47:58 Mennyire terheli meg a költségvetést az Otthon Start?
56:13 Gondolkozik a kormány bérlakásprogram elindításában?
1:05:02 Elköszönés
