Panyi Miklós: több mint húszezren vettek lakást Otthon Starttal

Tíz ingatlantranzakcióból négy az Otthon Starttal történik – erről beszélt Panyi Miklós államtitkár közösségi oldalán. Hozzátette: az elmúlt négy hónapban húszezer fiatal tudta megvásárolni első otthonát az Otthon Start Programnak köszönhetően.

Panyi elmondta: négy hónap alatt 15 ezer szerződést kötöttek, és már folyósították a hitelt a fiataloknak, további 15 ezer szerződés megkötése pedig folyamatban van. „Szívből gratulálunk annak a több mint 20 ezer fiatalnak, aki az Otthon Start Program keretében tudta megvásárolni első otthonát, mindenki másnak pedig ajánljuk, hogy tanulmányozza a fix 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőségeket” – idézi az államtitkár szavait az MTI.