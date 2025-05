Pénzeső hull a távfűtéses lakásokra – mi erről a véleménye?

A pályázat a támogatásra jogosult mintegy 410 ezer háztartás közel fele számára biztosít lehetőséget korszerű mérési rendszerek kialakítására, saját forrás igénybevétele nélkül. A szabályozhatóság mellett a távolról leolvasott és folyamatosan nyomon követhető adatok is tudatosabb fogyasztást tesznek lehetővé, ami a számlák csökkenéséhez vezethet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!