Plafonhoz érkeztek a budapesti albérletárak

Nagyon nehéz 200 ezer forint alatt kiadó lakást találni Budapesten – írja közleményében az OTP Ingatlanpont. A kiadó lakások nagy részének havi bérleti díja 200 és 300 ezer forint között szóródik, 300 ezer forint felett kicsi a fizetőképes kereslet. A tulajdonosok megpróbálják a korábbi áron kiadni az ingatlanjukat, de egyre többször kell engedniük abból.

Július 23-án teszik közzé a felsőoktatási ponthatárokat, ami meghatározza, melyik intézményben folytathatják ősztől tanulmányaikat a jelentkezők. Az esemény hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot, a legjobb lakásokra nagy tömegben vadásznak a leendő egyetemisták. Ők jellemzően a jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező, bútorozott, az egyetemekhez közeli ingatlanokat keresik.

A budapesti albérletpiac sajátossága, hogy nem klasszikus, meredeken emelkedő árakkal indul neki a nyári szezonnak és az egyetemisták rohamának. Júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7 százalékos drágulás így is közel ötéves negatív rekord. Az OTP Ingatlanpont Krisztina körúti irodájának értékesítője, Zankó Károly szerint ez azt mutatja, hogy a jó ár-érték arányú lakásokra már a főszezon előtt rámentek a bérlők. Úgy látja, Budapesten a legkönnyebben a 30-55 négyzetméteres, 1-2 szobás, bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakás adható ki. Különösen jól pörögnek ilyenkor azok az ingatlanok is, ahol a két szoba külön nyíló, mert ott a lakótársi használat egyszerűbb.

A XI. kerületben az egy-kétszobás lakások átlagos bérleti díja 265-270 ezer forint, a IX. kerület bérbeadói piacán viszont az árak 190 ezer és 300 ezer forint között szóródnak. A VIII. kerületben 250 ezer forint körüli átlagos áron hirdetik a kiadó lakásokat, míg a III. kerületben a garzonok átlagosan 200-225 ezer forintos bérleti díjjal futnak, a tipikus egy-kétszobás lakások ára 240-300 ezer forint között mozog. Zuglóban már 180 ezer forinttól is találni szabad lakást, míg a klasszikus egyetemista otthonok bérleti díja 220-280 ezer forint között alakul.

A belvárosban az V. kerületben 350 ezer forint a medián bérleti díj, a VI. kerületben 285-290 ezer, a VII. kerületben 250 ezer körüli szint rajzolódott ki.

Az OTP Ingatlanpont azt javasolta a bérlőknek, hogy ne csak a lakbért nézzék, hanem a közös költség, rezsi, internet, esetleges parkolás díját is számítsák a költségekhez. Az iroda szerint a mostani hirdetésekben rendszeresen látszik 20-45 ezer forintos extra havi teher a lakbér fölött.