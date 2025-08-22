Plázastop: drasztikusan szigorít a kormány

A Magyar Közlöny augusztus 18-i számában megjelent rendelet értelmében minden olyan kereskedelmi építményre rendeltetésmódosítási engedélyt kell kérni, amelynek árusítótere meghaladja a 400 négyzetmétert, ha azt napi fogyasztási cikkeket árusító üzletként kívánják működtetni. A szabály nemcsak új beruházásokra, hanem tulajdonos- vagy bérlőváltásra is vonatkozik. Vagyis az új üzemeltetőnek akkor is külön engedélyt kell kérnie, ha az előző bérlő már rendelkezett ilyennel – hívja fel rá a figyelmet a HVG.

A fejlesztőknek kevésbé lehet majd őszinte a mosolya

Fotó: Depositphotos

A rendelet szerint engedélyköteles lehet az árusítótér fizikai megosztása is, amennyiben a kialakuló új egység szintén napi fogyasztási cikkeket forgalmaz.

A döntéssel a kabinet jogszabályba emelte a plázastop újabb szigorítását, amelyről korábban már Lázár János építési miniszter és az Energiaügyi Minisztérium is beszélt.