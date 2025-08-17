2p
Pusztán rémhír, hogy elszállnak a lakásárak a kormány ötlete miatt?

A Miniszterelnökség államtitkára szerint nem kell riogatni, a megugró kereslet ezúttal nem dobja meg az ingatlanárakat.

Számos szakértő figelmeztetett arra, hogy az új, szeptembertől induló, államilag kamattámogatott Otthon Start hitelprogram miatt akár jelentős áremelkedés is beindulhat az ingatlanpiacon. Ennek egyébként egyszerű közgazdaságtani alapjai vannak: ha a kínálat adott, és a kereslet hirtelen nagymértékben megemelkedik, az az árak emelkedését okozza. Mindenesetre egyelőre nem jelentkezett az áremelkedés, de még van hátra néhány hét a program indulásáig:

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint nem is lesz áremelkedés – ugyanis szerinte a fix 3 százalékos lakáshitel programjának árkorlátai meg fogják akadályozni az ingatlanok drágulását. Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, „Üzenet a rémhírkeltőknek” bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal – írja az MTI.

Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte: Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők. Emellett csak Budapesten a következő őszi hónapokban több mint 10 ezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot – tette hozzá az államtitkár.

„Nem utolsósorban pedig a programba árkorlátot helyeztünk el. A másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását” – jelentette ki Panyi Miklós.

