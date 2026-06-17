Régen látott fordulat történt a lakáspiacon, szinte az egész országban estek az árak

Hosszú évekre visszatekintve nem történt olyan a lakáspiacon, mint az idén májusban – derül ki a Zenga Ingatlan Radar júniusi adataiból. A hirdetési átlagárak ugyanis nominálisan is csökkenni kezdtek: országosan 2,3 százalékkal alacsonyabb volt a meghirdetett ingatlanok átlagára májusban, mint áprilisban, ami az éves drágulási ütemet is jelentősen lassította. A folyamat szinte az egész országot érintette, Nógrád vármegye kivételével mindenhol csökkentek az árak havi összevetésben. A Magyar Nemzeti Bank Lakáspiaci jelentése szerint ugyanakkor tavaly 25 évre visszatekintve a legmagasabb reál lakásár-drágulás zajlott le Magyarországon, így összességében még mindig jelentősen túlárazott a hazai ingatlanpiac.

A 2026 májusában tapasztalt árcsökkentést alapvetően a kereslet befolyásolta, amely áprilisban kimondottan gyenge volt, és májusban sem nőtt érdemben, a tavalyi átlaghoz képest összességében 21 százalékos volt a csökkenés – mondta a Zenga elemzési vezetője. Futó Péter kiemelte, hogy idén májusban Budapesten volt a legnagyobb, 46 százalékos a kereselet visszaesése.

A területi különbségeket az ingatlantípusok iránti vevői érdeklődés is jól mutatja. Májusban 2025 átlagához képest a tégla- és a panellakások iránt 39, illetve 45 százalékkal kevesebben érdeklődtek, a családi házaknál csak 5 százalék volt a visszaesés. Ez egyértelműen alátámasztja a budapesti keresletcsökkenést, hiszen a fővárosban a lakásállomány jelentős része társasházi tégla- és panellakás.

Ezzel párhuzamosan a kínálati piac májusban tovább bővült, 2025 átlagához képest országosan 14, Budapesten 26 százalékkal. A kínálati oldalon a legmarkánsabb jelenség a panellakások kínálatának bővülése, ebben a szegmensben 2025 átlagához képest 87 százalékos volt a növekedés.

A legérdekesebb tényező azonban a már említett árváltozás. Áprilisról májusra 18 megyében és Budapesten is csökkentek az átlagos hirdetési négyzetméterárak. A Budapest környéki településgyűrűben 2,1, míg a fővárosban 1,8 százalék volt a havi árcsökkenés. Az éves árnövekedési ütem ezzel Budapesten 6, országosan 12 százalékra lassult. Májusban a budapesti hirdetési átlagár négyzetméterenként 1,79 millió forint volt. A legolcsóbb megyékben pedig 750-800 ezer forint között alakul az átlagos négyzetméterár.

Futó Péter az Mfornak elmondta: ritkaság, hogy egy hónap alatt ilyen mértékű árcsökkenés történjen, ezért mindenképpen jelentős a mostani árkorrekció, ami lelassíthatja az éves árdinamikát a 2025-ös rekord áremelkedés után.

A Magyar Nemzeti Bank májusban publikálta a tavalyi évre visszatekintő Lakáspiaci jelentését, amely 2025-re továbbra is erős túlárazottságot állapított meg a hazai ingatlanpiacra. Az MNB elemzése szerint tavaly a lakásárak éves nominális növekedési üteme országosan 23,5 százalékot ért el, vagyis reálértelemben az árak 19 százalékkal emelkedtek, ami tavaly elmúlt 25 év legmagasabb reál lakásár-drágulását hozta.

A jegybank jelentésében megjegyezte, hogy a dinamikus áremelkedés miatt 2025 negyedik negyedévében országosan 22,5 százalékkal haladták meg a lakásárak a fundamentumok által indokolt szintet.

Futó Péter májusi árcsökkenés ellenére sem számít arra, hogy drasztikus korrekció jelentkezik lefelé az ingatlanpiacon a következő hónapokban, inkább stagnálást várható az árakban – mondta a Zenga.hu elemzési vezetője.