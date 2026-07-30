Satuféket nyomott a budapesti ingatlanpiac

„Több mint három éve nem láttunk hasonlót: csökkent a lakóingatlanok ára negyedéves alapon” – mondta az OTP Ingatlanpont vezető elemzője, Valkó Dávid az Mfornak küldött közleményében.

A második negyedévben 1,1 százalékkal csökkentek az árak az előző három hónaphoz képest, ami éves alapon még mindig 12,3 százalékos drágulást jelentett – idézte a Magyar Nemzeti Bank friss adatait az iroda. A legnagyobb mértékben a községekben estek az árak, ahol 2,8 százalékkal lehetett olcsóbban vásárolni, mint az év elején, de éves alapon még ez is 9,3 százalékos áremelkedésnek felelt meg. Budapesten 0,6 százalékos árcsökkenést mértek a jegybank szakemberei, a fővárosban 8,3 százalékos volt az éves drágulás. A budapesti piac fékezése látványos, hiszen az év elején látott 15,9 százalékról szinte megfeleződött a drágulási ütem.

„Beigazolódott, amit eddig is sejtettünk: tavasztól érzékelhetően csökkent a kereslet. A negyedéves alapon mért árcsökkenés egyelőre nem feltétlenül jelent egy tartós lejtmenetet vagy új trendet, de mindenképpen figyelemre méltó jelzés a piacon” – tette hozzá Valkó.

A második negyedévben az észak-alföldi, az észak-magyarországi és a nyugat-dunántúli régióban is áresés volt tapasztalható.

A legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon fékezett be a piac, ahol majdnem 10 százalékkal lettek olcsóbbak a lakások az év első három hónapjához képest.

Éves alapon még mindenhol árnövekedés volt tapasztalható, de ebben is a sor végén kullogott Észak-Magyarország, ahol már alig haladta meg a 10 százalékot a drágulás mértéke. Ezzel szemben a vidéki régiók másik végletét jelentő Dél-Dunántúl városaiban még éves alapon 22,8 százalékos áremelkedést mértek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyar lakásár-emelkedés idén már nem Európa-bajnok, mint a korábbi években, de még mindig a kontinens élmezőnyében van. Valkó Dávid az év egészére 10 százalék körüli áremelkedést jelzett előre, ami európai összevetésben még mindig magasnak számít.