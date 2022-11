Sokkal több fiatal gondolkodik bérelt lakásban

Egy évvel korábban még többségben volt ez az álláspont, akkor 54 százalékuk mondta ezt, két évvel korábban - 2020 harmadik negyedévében - pedig kétharmados többségben voltak, 67 százalékuk tartotta "pocsékolásnak" a lakásbérlést.



Egyre több fiatal tudja elképzelni, hogy bérlakásban éljen. Fotó: Depositphotos Egyre több fiatal tudja elképzelni, hogy bérlakásban éljen. Fotó: Depositphotos

Ezzel a jelentős, fordulatnak mondható változással összhangban van a lakásbérléssel összefüggő több vélemény is. A megkérdezett fiatalok ötöde, azaz 20 százaléka most már el tudja képzelni, hogy egész életében albérletben lakjon, szemben a korábbi három évben mért 8-17 százalékos aránnyal."A mai modern világban felértékelődött a mobilitás, sokszor célszerűbb bérelt lakásban élni, mert a saját lakás inkább kötöttség" - ezt a véleményt a fiatalok 20 százaléka osztotta a kutatás szerint, ami nem jelent komolyabb változást az előző három évben mért 15-21 százaléknál. Egyben jelzi azt is, hogy minden ötödik fiatal számára a rugalmasság, másként fogalmazva a mobilitás fontos tényező. Továbbra is sokan tartják most és hosszabb távon is befektetésnek az ingatlant. A válaszadók 45 százaléka mondta ezt, az előző három évben 50-56 százalékos volt az arányuk.

Kapcsolódó cikk Durvul a helyzet az albérletpiacon: egyre többen kérnek háromhavi kauciót A fővárosban az albérletárak júliusban már meghaladták a 182 ezer forintot, az előző hónaphoz képest 4,8 százalékkal emelkedtek - közölte adatai alapján a Rentingo.com.

Fontos megemlíteni azt is, hogy bár az albérletek megítélése javult a fiatalok körében, a korábbi időszakhoz képest nőtt azoknak a jelenleg a szüleikkel élő fiataloknak az aránya, akik egyelőre nem tudják, mikor költöznek el tőlük, ez pedig részben a mostani, az eddiginél kedvezőtlenebb gazdasági környezettel magyarázható.

Máshogy vélekednek a lakásbérlésről a fiatalok a K&H ifjúsági index szerint, amely reprezentatív kutatás alapján mutatja be, milyen az albérletek megítélése a 19-29 éves fiatalok körében.



A legjelentősebb változás a korábbi felmérések eredményeihez képest az, hogy az idei harmadik negyedévben az érintettek kevesebb mint fele, 49 százaléka volt azon a véleményen, hogy bérelt lakásban élni pénzkidobás, inkább saját lakásba kellene minél hamarabb költözni.