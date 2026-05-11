Sokmilliós adósságot halmozott fel a cég, most a NAV értékesíti a bányatavát

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árveréseit bemutató cikkeinket rendszeresen követő olvasóink már megszokhatták, hogy a licitoldal sosem fogy ki érdekességekből. Ezúttal is több olyan eladó ingatlant találtunk, amelyek nem nevezhetők hétköznapinak. Az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adó- és köztartozások felhalmozása, valamint egyes esetekben gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le. Összeállításunk készítésekor éppen 102 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Bányató Emőd külterületén – becsérték: 51,5 millió forint

Július 3-án kerül kalapács alá ez a kivett anyagbányát és tavat is tartalmazó ingatlan a Miskolctól nagyjából 25 kilométerre található település külterületén. Az árverési hirdetmény szerint a NAV valamivel több mint 20,18 millió forintnyi köztartozás behajtása érdekében indította el a végrehajtási eljárást a tulajdonos cég ellen, ezért próbálja meg értékesíteni a tavat.

Az Opten céginformációs adatbázisa szerint a bajba került tulajdonos vállalkozás 2008-as alapítású, főtevékenysége szerint „nyomozói, személybiztonsági tevékenységgel” foglalkozik és 2025 novembere óta végrehajtás alatt áll. 2025-ös beszámolóját cikkünk írásakor még nem adta le, 2024-ben és 2023-ban pedig nem termelt árbevételt, csupán néhány millió forintos mínuszt hozott össze.

Ennél érdekesebb a 2022-es év, ugyanis itt látványosan kiugró, 20,8 millió forintos profitot produkált a cég 88 millió forintos árbevétel mellett úgy, hogy a megelőző években nem tudott 2 millió forint feletti nyereséget összehozni a 130-140 millió forintos árbevételek ellenére sem. A magánszemély cégtulajdonos másik érdekeltsége nem sokkal cikkünk írása előtt, április végén került végrehajtás alá.

Amennyiben tehát bányatavat vásárolna, július 3-tól teheti meg ezt, a nyitólicit 33,47 millió forint lesz.

Eladó a bányató

Mentőállomás Simontornyán – becsérték: 23 millió forint

Az árveréshez csatolt képek alapján meglehetősen rozzant állapotban van ez, a bejegyzett megnevezése szerint eredetileg mentőállomásként funkcionáló ingatlan a Tolna vármegyei városban. A 26 éves épület összesen több mint 376 négyzetméteres, és feltehetőleg legutoljára gyárépületként használhatták. Erre utalnak a tulajdonos vállalkozás adatai is, ugyanis főtevékenysége szerint bőr- és szőrmekészítéssel foglalkozik, azaz feltehetőleg ilyen jellegű üzemnek használhatták az egykori mentőállomást is.

A cég 2025 júliusa óta áll végrehajtás alatt áll, az elmúlt években pedig rendkívül komoly veszteségeket termelt – 2020 és 2024 közt összesen közel 75 millió forintnyi mínusz jött össze az üzleti évek végén. Így az évek alatt a vállalkozás saját tőkéje is elapadt, 2024 végére már 12,9 millió forintos mínusz jelent meg itt is, azaz a négy magánszemély tulajdonosnak be kell avatkoznia.

A NAV nagyjából 3 millió forintnyi köztartozás miatt indította meg a végrehajtási eljárást, amelynek keretében az épület június 12-én kerül kalapács alá, a nyitólicit pedig 14,95 millió forint lesz majd.

Az egykori mentőállomás nincsen jó állapotban

Raktár a Fény utcai piacon – becsérték: 12,07 millió forint

Szintén a nem mindennapi eladó ingatlanérdekeltségek közé tartozik az a raktár, amelyet a budapesti Fény utcai piac rakodószintjén próbál meg értékesíteni az adóhivatal. Az árverési hirdetmény szerint az eljárást összesen 20,75 millió forint adó- és köztartozás miatt indították meg a tulajdonos cég ellen, az adósság pedig nemcsak a NAV felé áll fent, hanem az adóhivatal mellett egy kormányhivatal és a Magyar Agrárkamara is tartozásokat tart számon.

A budapesti agglomerációba bejegyzett, kiskereskedelemmel foglalkozó cég ellen összesen öt különböző végrehajtási eljárás van folyamatban, az adóhivatal mellett közjegyzők is intézkedés alá vonták a céget (ezek feltehetőleg magánjogi, például ki nem fizetett számlákat érintő tartozások). Érdekesség, hogy árbevételét tekintve nem teljesít rosszul a vállalkozás, hiszen az elmúlt években rendre 130 millió forint körüli szinten értékesített, viszont profitot nem tudott elérni, csupán pár milliós veszteségeket termelt.

Amennyiben úgy érzi, hogy szüksége van egy 25 négyzetméteres raktárra az egyik legrégebbi budapesti piac aljában, akkor június 16-tól csaphat le rá, a legalacsonyabb kínálható ajánlat 7,84 millió forint lesz.