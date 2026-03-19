Strandból lakópark? Változtatási tilalommal védenék meg a Külkerparkot

Változtatási tilalom elrendelését kezdeményezi a Külkerpark területére Őrsi Gergely II. kerületi polgármester – szúrta ki a Telex.

Őrsi Gergely szerint a céljuk, hogy sem irodaházkomplexum, sem lakópark ne épülhessen a területre, ahol eddig Budapest egyik legjobb strandja működött és amelyről nemrég kiderült, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) veszi át.

A kerületi polgármester azt írta a Facebookon, hogy „egyelőre nincs biztos információ arról, hogy milyen jövő vár Budapest egyik legzöldebb strandjára. Bár a terület nem a II. kerületé, az építési szabályozás jogköreit több éve elvették az önkormányzattól, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a Külkerpark helyén ne épülhessen irodaház vagy lakópark.”