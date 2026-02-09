Szabadszálláson volt katona? Nem akármilyen szuvenírt szerezhet most be

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldala igazi aranybánya, ahogy rovatunkat követő olvasóink megszokhatták, hiszen a hatóság rendre igazi ínyencségeket visz kalapács alá. Az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le, összeállításunk készítésekor éppen 156 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Mérlegház Cegléden – becsérték: 8,44 millió forint

Korábbi cikkeinkben már előfordult, hogy igencsak kaotikus jogállású elárverezendő tételeket mutattunk be önöknek, a NAV képén látható aprócska ceglédi mérlegház azonban minden bizonnyal túltesz ezeken. A kevesebb mint tízmillió forintra becsült ingatlant tulajdonló adózónak ugyanis 396 398 322 forintnyi köztartozása gyűlt össze, elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben – ez több mint negyvenhatszorosa az elárverezendő épület értékének.

Az épület aprócska, az árcédula viszont horrorisztikus

Fotó: NAV Árverés

A helyzetet tovább bonyolítja az is, hogy a földterület, amin az épület áll, nem az adós tulajdona, hanem a MÁV-é. A NAV emellett árverésre viszi az adózó a területen álló két másik építményét is, ezek becsértéke összesen valamivel több mint 51 millió forint – azonban ha mindegyiket sikerülne a becsült értéken eladni, a befolyó közel 60 millió forint még mindig csak a köztartozás nagyjából hatodát térítené meg.

Az árverési hirdetményhez mellékelt tulajdonilap-másolat az épületekre felvett jelzálogok egész sorát mutatja be, miközben több, ugyanazon nagykőrösi érdekeltségű személyekhez köthető cég közt cserélt gazdát a most eladandó ingatlan. A legutolsó bejegyzett tulajdonjogot gyakorló vállalkozás 2025 májusában szűnt meg úgy, hogy 2023 decembere óta végrehajtás alatt állt. A főtevékenysége szerint fafeldolgozással foglalkozó cég utoljára leadott, 2023-as mérlege rendkívül érdekesen sikerült az Opten céginformációs adatbázisa szerint, hiszen brutális, több mint 822 millió forintos árbevétel mellett 95 millió forintos mínusszal zárta az évet.

Mindezek fényében gyakorlatilag minimális az esély arra, hogy az adóhivatalnak sikerül eladni a zűrös ingatlant, de amennyiben mégis szerencsét próbálna vele, a március 5-én induló árverésen 5,48 millió forint lesz a nyitólicit.

Szabadszállási laktanya-kantin – becsérték: 44,95 millió forint

2004. december 31-én zárt be Szabadszálláson a Magyar Honvédség (MH) Alföldi Kiképző Központ, ezzel megszűnt az 53 éves múltra visszatekintő laktanya a békeidős sorkatonai szolgálat eltörlésével, de hasonló sorsa jutott idővel a honvédség sorkatonák kiképzésére használt szombathelyi és tapolcai központja is.

A NAV a magyar katonaság és a férfiak százezrei számára igencsak emlékezetes élményt jelentő szolgálat egy darabkáját viszi árverésre, hiszen a hirdetmény szerint az eladó épületben az egykori honvéd laktanya kantinja és központi étkezdéje működött. Az adóhivatal fényképei alapján a szebb napokat megélt épületben egy élelmiszerbolt vagy büfé jellegű létesítmény működött az árverésre kerülése előtt.

Amennyiben felkeltette az érdeklődését az egykori kantin, és meglátja benne a fantáziát, március 20-tól vásárolhatja meg, a nyitólicit 29,21 millió forint lesz, a leendő vevőnek azonban azzal is számolnia kell, hogy az ingatlanon rendkívül nagyarányú adótartozás gyűlt össze, a pótlékokkal együtt már több mint 41 millió forint.

Az egykori laktanya kantinja mostanra lepusztult

Fotó: NAV Árverés

Szabadszállási harcijármű-tároló – becsérték: 22,49 millió forint

Rendkívül rossz állapotban van, és a NAV leírása szerint is felújításra szorul az egykor Szabadszálláson szolgáló sorkatonák emlékeiben bizonyára még élő kocsiszín, ahol a harci járműveket tárolták. Csakúgy, mint a kantin esetében, ennek az ingatlannak az át- és beépítéséhez külön engedélyt kell szereznie a majdani új tulajdonosnak. Az érdeklődők március 20-tól tehetik meg ajánlataikat, a nyitólicit, azaz a lehetséges legalacsonyabb eladási ár 14,62 millió forint lesz.

A kocsiszín esetében is feltüntették a több mint 41 millió forintos adótartozást, ez pedig arra utal, hogy ugyanazon tulajdonos került bajba az adóhatóságnál mindkét ingatlan esetében. A 2004 végén bezárt laktanya egyébként 2006-ban került önkormányzati tulajdonba, majd 2007-ben értékesítették egy azóta már megszűnt vállalkozásnak.