4p
Ingatlan Adó NAV-árverések NAV

Szabadszálláson volt katona? Nem akármilyen szuvenírt szerezhet most be

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Ezúttal is akadtak érdekességek a NAV árverésén.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldala igazi aranybánya, ahogy rovatunkat követő olvasóink megszokhatták, hiszen a hatóság rendre igazi ínyencségeket visz kalapács alá. Az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le, összeállításunk készítésekor éppen 156 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Mérlegház Cegléden – becsérték: 8,44 millió forint

Korábbi cikkeinkben már előfordult, hogy igencsak kaotikus jogállású elárverezendő tételeket mutattunk be önöknek, a NAV képén látható aprócska ceglédi mérlegház azonban minden bizonnyal túltesz ezeken. A kevesebb mint tízmillió forintra becsült ingatlant tulajdonló adózónak ugyanis 396 398 322 forintnyi köztartozása gyűlt össze, elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben – ez több mint negyvenhatszorosa az elárverezendő épület értékének.

Az épület aprócska, az árcédula viszont horrorisztikus
Az épület aprócska, az árcédula viszont horrorisztikus
Fotó: NAV Árverés

A helyzetet tovább bonyolítja az is, hogy a földterület, amin az épület áll, nem az adós tulajdona, hanem a MÁV-é. A NAV emellett árverésre viszi az adózó a területen álló két másik építményét is, ezek becsértéke összesen valamivel több mint 51 millió forint – azonban ha mindegyiket sikerülne a becsült értéken eladni, a befolyó közel 60 millió forint még mindig csak a köztartozás nagyjából hatodát térítené meg.

Az árverési hirdetményhez mellékelt tulajdonilap-másolat az épületekre felvett jelzálogok egész sorát mutatja be, miközben több, ugyanazon nagykőrösi érdekeltségű személyekhez köthető cég közt cserélt gazdát a most eladandó ingatlan. A legutolsó bejegyzett tulajdonjogot gyakorló vállalkozás 2025 májusában szűnt meg úgy, hogy 2023 decembere óta végrehajtás alatt állt. A főtevékenysége szerint fafeldolgozással foglalkozó cég utoljára leadott, 2023-as mérlege rendkívül érdekesen sikerült az Opten céginformációs adatbázisa szerint, hiszen brutális, több mint 822 millió forintos árbevétel mellett 95 millió forintos mínusszal zárta az évet.

Mindezek fényében gyakorlatilag minimális az esély arra, hogy az adóhivatalnak sikerül eladni a zűrös ingatlant, de amennyiben mégis szerencsét próbálna vele, a március 5-én induló árverésen 5,48 millió forint lesz a nyitólicit.

Szabadszállási laktanya-kantin – becsérték: 44,95 millió forint

2004. december 31-én zárt be Szabadszálláson a Magyar Honvédség (MH) Alföldi Kiképző Központ, ezzel megszűnt az 53 éves múltra visszatekintő laktanya a békeidős sorkatonai szolgálat eltörlésével, de hasonló sorsa jutott idővel a honvédség sorkatonák kiképzésére használt szombathelyi és tapolcai központja is.

A NAV a magyar katonaság és a férfiak százezrei számára igencsak emlékezetes élményt jelentő szolgálat egy darabkáját viszi árverésre, hiszen a hirdetmény szerint az eladó épületben az egykori honvéd laktanya kantinja és központi étkezdéje működött. Az adóhivatal fényképei alapján a szebb napokat megélt épületben egy élelmiszerbolt vagy büfé jellegű létesítmény működött az árverésre kerülése előtt.

Amennyiben felkeltette az érdeklődését az egykori kantin, és meglátja benne a fantáziát, március 20-tól vásárolhatja meg, a nyitólicit 29,21 millió forint lesz, a leendő vevőnek azonban azzal is számolnia kell, hogy az ingatlanon rendkívül nagyarányú adótartozás gyűlt össze, a pótlékokkal együtt már több mint 41 millió forint.

Az egykori laktanya kantinja mostanra lepusztult
Az egykori laktanya kantinja mostanra lepusztult
Fotó: NAV Árverés

Szabadszállási harcijármű-tároló – becsérték: 22,49 millió forint

Rendkívül rossz állapotban van, és a NAV leírása szerint is felújításra szorul az egykor Szabadszálláson szolgáló sorkatonák emlékeiben bizonyára még élő kocsiszín, ahol a harci járműveket tárolták. Csakúgy, mint a kantin esetében, ennek az ingatlannak az át- és beépítéséhez külön engedélyt kell szereznie a majdani új tulajdonosnak. Az érdeklődők március 20-tól tehetik meg ajánlataikat, a nyitólicit, azaz a lehetséges legalacsonyabb eladási ár 14,62 millió forint lesz.

A kocsiszín esetében is feltüntették a több mint 41 millió forintos adótartozást, ez pedig arra utal, hogy ugyanazon tulajdonos került bajba az adóhatóságnál mindkét ingatlan esetében. A 2004 végén bezárt laktanya egyébként 2006-ban került önkormányzati tulajdonba, majd 2007-ben értékesítették egy azóta már megszűnt vállalkozásnak.  

A régi harckocsiknak már nincsen nyoma
A régi harckocsiknak már nincsen nyoma
Fotó: NAV Árverés

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt egy adat, amivel Orbán Viktorék elégedettek lehetnek – A hét ábrája

Itt egy adat, amivel Orbán Viktorék elégedettek lehetnek – A hét ábrája

Visszaköszön egy kormányzati intézkedés az ingatlantulajdonlások számának alakulásából.

50 százalékkal ér többet egy erzsébeti panel, mint egy éve

50 százalékkal ér többet egy erzsébeti panel, mint egy éve

Drasztikus áremelkedést mért az elmúlt egy évben a panellakásoknál az Otthon Centrum. A budapesti panellakások ára átlagosan 36 százalékkal emelkedett ebben az időszakban, a kerületek közül pedig Pesterzsébet emelkedett ki.

A kereslet és az árak is az egekbe szöktek az Otthon Start után

A kereslet és az árak is az egekbe szöktek az Otthon Start után

Az egyébként is gyors ütemben változó szektort a szeptemberben életbe lépő Otthon Start program bolygatta meg még inkább.

Eláraszthatják az új lakások a budapesti lakáspiacot

Eláraszthatják az új lakások a budapesti lakáspiacot

De mekkora lesz a drágulás? Friss adatok a fővárosi újlakás-kínálat alakulásáról?

Elkapkodják a panellakásokat, de a házakat már nehéz eladni

Elkapkodják a panellakásokat, de a házakat már nehéz eladni

Nagy az értékesítési időbeli különbség.

Elfogytak az állampapírpénzek, elfogytak a vevők is a lakáspiacról

Elfogytak az állampapírpénzek, elfogytak a vevők is a lakáspiacról

2026 januárjában eltérő pályára került a kereslet és a kínálat a magyar lakáspiacon. Az ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet összességében visszafogottabbá vált, de ezen belül az új és a használt ingatlanok iránti igények nagyon eltérő képet mutatnak. A friss kínálat pedig a kertes házak és társasházi lakások dimenziójában mutat teljesen eltérő trendet.

Lesújtó állapotban vannak a magyar lakóházak, semmire sem elég a rezsicsökkentés

Lesújtó állapotban vannak a magyar lakóházak, semmire sem elég a rezsicsökkentés

Magyarország lakóingatlan-állományának jelentős része energetikailag korszerűtlen – derül ki a legújabb MBH Indexből. Az MBH Jelzálogbank elemzése szerint a tanúsított ingatlanok 44 százaléka a három leggyengébb, G–I energiaosztályba tartozik, a két legrosszabb, H és I kategória aránya pedig eléri az egyharmadot.

Az Equilibrium 2 irodaház.

Bukaresti irodaházat vett a Gránit befektetési alapja

A Gránit Alapkezelőhöz tartozó Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap vette meg a bukaresti Equilibrium irodaházat. A komplexum 1-es épülete már eddig is hozzájuk tartozott, most a 2-es épületet is átvették.

Látványterv az új Villányi úti toronyházak panorámájáról

Toronyház épülhet a Gellért-hegy lábához, tiltakoznak a környéken élők

A tulajdonos, a Forestay Group egyeztetett a környéken élőkkel, engedményeket is tenne, de még nem sikerült megállapodni.

A befektetők kevesebb ingatlant vásároltak, mint adtak el tavaly

A befektetők vevőként visszafogottabbá váltak, eladóként viszont kifejezetten aktívak maradtak az ingatlanpiacon 2025-ben – közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168