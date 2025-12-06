Szegény fiatalok? Nagy az egyenlőtlenség a lakáspiacon

A legnagyobb vásárlóereje továbbra is a nyugdíj előtt álló korosztálynak van, ezzel szemben a fiatal generáció tagjai csak jóval szerényebb kerettel tudnak belépni a lakáspiacra – derült ki az Otthon Centrum elemzéséből.

„Egyetlen generáció sem szorult ki az ingatlanpiacról az évek óta tartó áremelkedés miatt, ugyanakkor a korosztályok közötti preferenciák az ingatlantípus és a vásárlóerő tekintetében is érzékelhetőek” – ismertette Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője az idei hálózati forgalom alapján készített vevőprofil-mintázatot.

A vásárlási szokások feltérképezésekor kiderült, hogy a különböző korosztályok más-más ingatlantípusokat kedvelnek, és az erre fordítható összegek átlaga is eltér.

Kik vannak előnyben a lakáspiacon?

Fotó: Klasszis Média

30 év alatt a legalacsonyabb vásárlóerő

A 30 évnél fiatalabbaknak volt a legkisebb vásárlóerejük: átlagosan 51,5 millió forintot költöttek egy tranzakcióra, ami a vizsgált korcsoportok legalacsonyabb értéke. A teljes vevői körön belül sem meghatározó a számuk: a vásárlók mindössze 13 százalékát adják, ami az idősek után a második legalacsonyabb arány.

A legnagyobb arányban a nyugdíj előtt állók (50–64 évesek) vásároltak, ők az összes ügyfél 27 százalékát teszik ki.

Ugyanakkor továbbra is a legfiatalabbak körében a legmagasabb a hitelfelvételi hajlandóság: 60 százalékuk vett fel kölcsönt, miközben a készpénzes vásárlók aránya csupán 33 százalék. Esetükben jellemző a szülői segítség, és mindössze 7 százalékuk vett igénybe valamilyen állami támogatást.

Az összes korosztályt tekintve azonban más a trend: a készpénzzel fizetők vannak többségben 60 százalékkal, míg hitelt 38 százalék vett fel, és mindössze 3 százalék élt valamilyen állami támogatással.

Milyen ingatlanokat vesznek?

Az OC teljes ügyfélkörében a vásárlások 41,2 százaléka használt házra irányult. Használt lakást 33,7 százalék, panelt 13,6 százalék választott. Új építésű ingatlan mellett csupán 11,5 százalék döntött.

A fiatalok preferenciái eltérnek az átlagostól: körükben magasabb a használt házat (43 százalék) és a panellakást (16,6 százalék) vásárlók aránya. A téglalakást (30 százalék), illetve az új építésű lakást (10,4 százalék) választók aránya viszont elmarad az országos átlagtól.

A szakember arról is beszámolt, hogy idén is Pest vármegye volt a legnépszerűbb lokáció az OC ügyfelei körében (17,8 százalék). Ezt követték a belvárosi kerületek (15,2 százalék), majd a pesti kerületek külső városrészei (13,6 százalék).

A legfiatalabbak esetében ugyancsak Pest vármegye volt a favorit (17,7 százalék). Ettől nem sokkal maradtak el a belvárosi és külső pesti kerületek, illetve a községek is népszerűek körükben (14,2 százalék). A budai kerületeket és vízparti településeket azonban túlnyomórészt anyagi okokból kerülték.