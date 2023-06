Szigort ígér a balatoni építkezéseknél a kormány

Gátat szab a kormány a jövőben a külterületek belterületbe vonásának, különösen a balatoni térségben - mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára csütörtökön Balatonfüreden a Portfolio Balaton Business Forum 2023 rendezvényen.

Tihany könyékén is lenne mit szigorítani a szabályokon. Fotó: mfor/Mester Nándor

Lánszki Regő jelezte: a mezőgazdasági övezetek belterületbe vonása vagy más célra való használata a budapesti agglomerációban és a Balaton-felvidéken látványos. A jövőben nem lesz kiskapu arra, hogy mezőgazdasági földeket belterületbe vonjanak - tette hozzá.

Arról is beszélt: a kormány célja, hogy ne csak önmagukban a szabályok határozzák meg egy beépítés jellegét, de a szakmai irányítás is szerepet kapjon. Ez a szemlélet minden járásban kötelezően érvényesülni fog. Hangsúlyos lesz a balatoni főépítész szerepe is, aki mellett egy kiemelten balatoni főtájépítész is működik majd.

Kapcsolódó cikk Eltüntettek egy darab Balaton-partot Elbirtokolták az önkormányzati területet.

Az új építészeti törvény céljai közt Lánszki Regő fontosnak nevezte a karakter megőrzését, hogy kiemelt figyelmet kapjanak a védendő épületek, a településkarakter és az építészeti formakincs.

A Balaton telítettségéről megjegyezte: 2010-22 között 11 300 lakás épült a Balaton-parton, 91 százaléka kifejezetten a part menti zónában. Tavaly 2,8 millió vendég érkezett a Balatonra, 38 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az általuk eltöltött 8,8 millió vendégéjszaka az előző évhez képest 27 százalékkal nőtt.

(MTI)