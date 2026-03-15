5p

Ingatlan Szállodapiac Turizmus

Szinte aprópénzért árverezik a Tisza Szállót, izgulhatnak a szolnokiak

Vég Márton
Vég Márton

Tavaly még egymilliárd forintért árulták Szolnok szimbolikus épületét a kínai tulajdonosai. Az önkormányzatnak nincs rá pénze, a város pedig nem túl vonzó a turistáknak.

Hihetetlen kedvező áron is megszerezheti valaki a szolnoki Tisza Szálló és Gyógyfürdő harmadát. Március 12-én ugyanis megjelent a felszámoló árverési hirdetménye a Cégközlönyben, amiből kiderül, hogy mindössze 144,5 millió forintról indul majd a licitálás március 27-én a neobarokk szállodáért, ez a becsértéknek a 70 százaléka. Ugyanakkor, mivel a szálloda épülete műemléki védettség alatt áll, az államnak elővásárlási joga van, mint ahogy a tulajdonostársaknak is.

Szinte hihetetlen, hogy mindössze 144,5 millió forintról indul az árverés. Tavaly márciusban ugyanis a szoljon.hu írta meg, hogy az OTP Ingatlanpont honlapján jelent meg a hirdetés, miszerint: „Eladásra kínáljuk Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Szolnok város patinás, leghíresebb szállodáját. A Tisza Szálló és Gyógyfürdő neobarokk épülete Szolnokon a Tisza folyó partján, parkosított környezetben található…”. A hotel ára egymilliárd forint alatt volt, egészen pontosan 995 millió forint. A hírre az online lap szerint felbolydult az egész város, internetes csoportokban mindenütt ez volt a fő beszédtéma. Ennyiért nem talált gazdára, de a 144,5 millió forintos ár a szálló és gyógyfürdő harmadáért még így is nagyon barátinak tűnik.

Árkádrész a Hotel Tisza Szálló és Gyógyfürdő neobarokk épületében
Árkádrész a Hotel Tisza Szálló és Gyógyfürdő neobarokk épületében
Fotó: MTI

A helyi lap szerint az 1928-ban épült 5000 négyzetméteres szálloda a Tisza folyó partján, parkosított környezetben áll. A szállodához közvetlenül kapcsolódik a török fürdőkre emlékeztető gyógyfürdő, amelybe egy kör alakú kupolacsarnok, valamint egy nagyobb és egy kisebb melegvizes medence található. A fürdő vize 948 méter mélységből tör fel, eredetileg 55,6 fokos jódos-brómos tartalmú. A szocializmusban a HungarHotels szállodalánchoz tartozott, a két világháború közötti időszak után akkor élte a második fénykorát. A szálló egykor rengeteg rendezvénnyel működött; ha valaki elegáns helyre akarta vinni a vendégét Szolnokon, akkor a Tisza Szállóba hívta.

A szoljon.hu cikke szerint a szálloda a rendszerváltásig Szolnok város tulajdonában állt, 1991-ben aztán a személyzetből kikerült társaságnak privatizálták. Ők 2010-ben adták tovább körülbelül 500 millió forintért egy Peng Peng Piroska nevű nőnek, és az általa vezetett kínai üzleti körnek.

Elmaradt fejlesztések

A Narancs.hu korábban már megírta – az Átlátszó oknyomozására hivatkozva –, hogy a kínai vevői egy elbukott Túró Rudi biznisz kapcsán jelenhettek meg. A kínaiaknak a magyar Eximbank nyújtott hitelt, de végül a túródesszertgyártás és -forgalmazás elmaradt, viszont volt egy olyan feltételezés, hogy a bank hiteléből vásárolták meg a Tisza Szállót 450 millió forintért. Vizsgálat indult, ám annak eredményéről nincs hír. Szolnok akkori polgármestere, a fideszes Szalay Ferenc úgy vélte, jó kezekbe került a hotel, az új tulajdonosok pedig természetesen megígértek minden szükséges fejlesztést.

A hetilap cikke szerint a fejlesztések elmaradtak, majd egyszer csak bezárt a hotel termálvizes gyógyszolgáltató részlege, a szálló kedvelt közösségi kútját pedig – ahonnan sokan vittek haza gyógyvizet – a magas csatornadíjakra hivatkozva elzárták. A hotelt a kínai tulajdonosok először 2017-ben próbálták értékesíteni, akkor 1 milliárd forintért, aztán 2024-ben is felröppent a hír, hogy eladó 1,8 milliárdért, 2025-ben pedig – mint már említettük – 995 millióért próbálták eladni a bezárt szállodát.

A város azóta többször megpróbálta visszavásárolni a szállodát, a tulajdonosok azonban mindig a valódi értékénél magasabb áron értékesítették volna. A szálloda végül 2024-ben zárt be, a Hotel Tisza Kft. pedig felszámolás alatt áll. Ma igen rossz állapotban van az épület.

Két városvezető már belebukott a Tisza Szálló ügyébe, nem én leszek a harmadik. A városnak nincs erre pénze, a vételár kifizetésére sem, nemhogy az azt követő állagmegóvásra, felújításra, üzemeltetésre. Most vontak el tőlünk négymilliárdnyi kormányzati támogatást, nem is lenne miből megvenni, amellett, hogy gazdaságilag sem tudnánk vele mit kezdeni 

mondta a Blikknek tavaly májusban Györfi Mihály. A város jelenlegi polgármestere emlékeztetett arra, hogy a szálló 15 éve került a kínai tulajdonoshoz, és hiába volt felétele a vásárlásnak a folyamatos karbantartás, fejlesztés, ennek se híre, sem hamva nem volt. Szolnok kormánypárti vezetése szerinte ezt hagyta, a szőnyeg alá söpörte a problémát, amikor az terítékre került. Csak remélni tudja, hogy jelentkezik a Tisza Szálló múltjához kötődő tulajdonos, akinek a város minden lehetséges segítséget megad, de megvenni nem tudják.

Régi problémát jelent, hogy a környéken nincs igazán vonzó turisztikai látványosság, nincs, ami miatt Szolnokon kellene éjszakázniuk az arra tévedő turistáknak. Ennek jelképe egy betontorzó: 2020-as hír volt, hogy 150 szobás, 17 ezer négyzetméteres, háromemeletes négycsillagos wellness- és sportszálloda épül Szolnokon, a Holt-Tisza partján állami támogatásból is. Aztán 2022-ben letették az alapkövét, de 2024-ben levonultak a munkások. A jelenlegi hírek szerint idén tavasszal ismét látványos szakaszához érkezik az építkezés, amikor a munkagépek újra felvonulnak a területre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168