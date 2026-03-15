Szinte aprópénzért árverezik a Tisza Szállót, izgulhatnak a szolnokiak

Hihetetlen kedvező áron is megszerezheti valaki a szolnoki Tisza Szálló és Gyógyfürdő harmadát. Március 12-én ugyanis megjelent a felszámoló árverési hirdetménye a Cégközlönyben, amiből kiderül, hogy mindössze 144,5 millió forintról indul majd a licitálás március 27-én a neobarokk szállodáért, ez a becsértéknek a 70 százaléka. Ugyanakkor, mivel a szálloda épülete műemléki védettség alatt áll, az államnak elővásárlási joga van, mint ahogy a tulajdonostársaknak is.

Szinte hihetetlen, hogy mindössze 144,5 millió forintról indul az árverés. Tavaly márciusban ugyanis a szoljon.hu írta meg, hogy az OTP Ingatlanpont honlapján jelent meg a hirdetés, miszerint: „Eladásra kínáljuk Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Szolnok város patinás, leghíresebb szállodáját. A Tisza Szálló és Gyógyfürdő neobarokk épülete Szolnokon a Tisza folyó partján, parkosított környezetben található…”. A hotel ára egymilliárd forint alatt volt, egészen pontosan 995 millió forint. A hírre az online lap szerint felbolydult az egész város, internetes csoportokban mindenütt ez volt a fő beszédtéma. Ennyiért nem talált gazdára, de a 144,5 millió forintos ár a szálló és gyógyfürdő harmadáért még így is nagyon barátinak tűnik.

Árkádrész a Hotel Tisza Szálló és Gyógyfürdő neobarokk épületében

Fotó: MTI

A helyi lap szerint az 1928-ban épült 5000 négyzetméteres szálloda a Tisza folyó partján, parkosított környezetben áll. A szállodához közvetlenül kapcsolódik a török fürdőkre emlékeztető gyógyfürdő, amelybe egy kör alakú kupolacsarnok, valamint egy nagyobb és egy kisebb melegvizes medence található. A fürdő vize 948 méter mélységből tör fel, eredetileg 55,6 fokos jódos-brómos tartalmú. A szocializmusban a HungarHotels szállodalánchoz tartozott, a két világháború közötti időszak után akkor élte a második fénykorát. A szálló egykor rengeteg rendezvénnyel működött; ha valaki elegáns helyre akarta vinni a vendégét Szolnokon, akkor a Tisza Szállóba hívta.

A szoljon.hu cikke szerint a szálloda a rendszerváltásig Szolnok város tulajdonában állt, 1991-ben aztán a személyzetből kikerült társaságnak privatizálták. Ők 2010-ben adták tovább körülbelül 500 millió forintért egy Peng Peng Piroska nevű nőnek, és az általa vezetett kínai üzleti körnek.

Elmaradt fejlesztések

A Narancs.hu korábban már megírta – az Átlátszó oknyomozására hivatkozva –, hogy a kínai vevői egy elbukott Túró Rudi biznisz kapcsán jelenhettek meg. A kínaiaknak a magyar Eximbank nyújtott hitelt, de végül a túródesszertgyártás és -forgalmazás elmaradt, viszont volt egy olyan feltételezés, hogy a bank hiteléből vásárolták meg a Tisza Szállót 450 millió forintért. Vizsgálat indult, ám annak eredményéről nincs hír. Szolnok akkori polgármestere, a fideszes Szalay Ferenc úgy vélte, jó kezekbe került a hotel, az új tulajdonosok pedig természetesen megígértek minden szükséges fejlesztést.

A hetilap cikke szerint a fejlesztések elmaradtak, majd egyszer csak bezárt a hotel termálvizes gyógyszolgáltató részlege, a szálló kedvelt közösségi kútját pedig – ahonnan sokan vittek haza gyógyvizet – a magas csatornadíjakra hivatkozva elzárták. A hotelt a kínai tulajdonosok először 2017-ben próbálták értékesíteni, akkor 1 milliárd forintért, aztán 2024-ben is felröppent a hír, hogy eladó 1,8 milliárdért, 2025-ben pedig – mint már említettük – 995 millióért próbálták eladni a bezárt szállodát.

A város azóta többször megpróbálta visszavásárolni a szállodát, a tulajdonosok azonban mindig a valódi értékénél magasabb áron értékesítették volna. A szálloda végül 2024-ben zárt be, a Hotel Tisza Kft. pedig felszámolás alatt áll. Ma igen rossz állapotban van az épület.

Két városvezető már belebukott a Tisza Szálló ügyébe, nem én leszek a harmadik. A városnak nincs erre pénze, a vételár kifizetésére sem, nemhogy az azt követő állagmegóvásra, felújításra, üzemeltetésre. Most vontak el tőlünk négymilliárdnyi kormányzati támogatást, nem is lenne miből megvenni, amellett, hogy gazdaságilag sem tudnánk vele mit kezdeni

– mondta a Blikknek tavaly májusban Györfi Mihály. A város jelenlegi polgármestere emlékeztetett arra, hogy a szálló 15 éve került a kínai tulajdonoshoz, és hiába volt felétele a vásárlásnak a folyamatos karbantartás, fejlesztés, ennek se híre, sem hamva nem volt. Szolnok kormánypárti vezetése szerinte ezt hagyta, a szőnyeg alá söpörte a problémát, amikor az terítékre került. Csak remélni tudja, hogy jelentkezik a Tisza Szálló múltjához kötődő tulajdonos, akinek a város minden lehetséges segítséget megad, de megvenni nem tudják.

Kapcsolódó cikk Itt a bejelentés: gigantikus katonai támaszpont épül Szolnokon Közép-Európa egyik legnagyobb fejlesztését ígéri a honvédelmi miniszter.

Régi problémát jelent, hogy a környéken nincs igazán vonzó turisztikai látványosság, nincs, ami miatt Szolnokon kellene éjszakázniuk az arra tévedő turistáknak. Ennek jelképe egy betontorzó: 2020-as hír volt, hogy 150 szobás, 17 ezer négyzetméteres, háromemeletes négycsillagos wellness- és sportszálloda épül Szolnokon, a Holt-Tisza partján állami támogatásból is. Aztán 2022-ben letették az alapkövét, de 2024-ben levonultak a munkások. A jelenlegi hírek szerint idén tavasszal ismét látványos szakaszához érkezik az építkezés, amikor a munkagépek újra felvonulnak a területre.