Szívhatja a fogát, ha lakást venne, és meglátja ezt a számot – A hét ábrája

A kormány 3 százalékos kamatoású Otthon Start hitelének bejelentése óta az ingatlanpiac minden eddiginél több embert foglalkoztat, miközben komolyak az aggodalmak amiatt, hogy milyen árfelhajtó erővel járhat az intézkedés bevezetése.

Kapcsolódó cikk Buktató az Otthon Start lakáshitelben, elbukhat a vásárlás A bankoknak nem kizárólag a vételár számít.

Július végén tette közzé a „Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2025. I. negyedév” címre keresztelt kiadványát a Központi Statisztikai Hivatal. Az ebben szereplő negyedéves nominális lakáspiaci árindex számai pedig szintén a hazai ingatlanárak elképesztő tendenciájáról árulkodik – a hét ábrájában megnézheti, mennyire kimagaslik a magyarországi drágulás a nemzetközi mezőnyből:

A statisztikai hivatal magyarázata szerint 2025 I. negyedévében az Európai Unió 27 tagállamának összesített lakáspiaci árindexe a 2015-ös bázis 158 százalékát tette ki, miközben az eurózóna bázisindexe is átlépte a 150 százalékot. Az előző negyedévhez képest a tagállamok átlagában 1,4, az eurózónában 1,3 százalékkal nőtt a lakásárak szintje. A magyarországi összevont lakáspiaci árindex a 2015. évi bázis 339 százalékát tette ki, ami továbbra is a legmagasabb nominális index az adatot közlő országok sorában.