Ingatlan A hét ábrája Infláció Lakáspiac

Szívhatja a fogát, ha lakást venne, és meglátja ezt a számot – A hét ábrája

Kollár Dóra
Magyarország Európa élén, és ez baj.

A kormány 3 százalékos kamatoású Otthon Start hitelének bejelentése óta az ingatlanpiac minden eddiginél több embert foglalkoztat, miközben komolyak az aggodalmak amiatt, hogy milyen árfelhajtó erővel járhat az intézkedés bevezetése.

Július végén tette közzé a „Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2025. I. negyedév” címre keresztelt kiadványát a Központi Statisztikai Hivatal. Az ebben szereplő negyedéves nominális lakáspiaci árindex számai pedig szintén a hazai ingatlanárak elképesztő tendenciájáról árulkodik – a hét ábrájában megnézheti, mennyire kimagaslik a magyarországi drágulás a nemzetközi mezőnyből:

A statisztikai hivatal magyarázata szerint 2025 I. negyedévében az Európai Unió 27 tagállamának összesített lakáspiaci árindexe a 2015-ös bázis 158 százalékát tette ki, miközben az eurózóna bázisindexe is átlépte a 150 százalékot. Az előző negyedévhez képest a tagállamok átlagában 1,4, az eurózónában 1,3 százalékkal nőtt a lakásárak szintje. A magyarországi összevont lakáspiaci árindex a 2015. évi bázis 339 százalékát tette ki, ami továbbra is a legmagasabb nominális index az adatot közlő országok sorában.

 

Négy borsodi település próbálkozott önazonossági rendelettel: hármat visszavontak, egy pedig még nem lépett hatályba. Miskolc önkormányzata az Mfornak elmondta: nem terveznek élni a lehetőséggel.

A NAV ingatlanárveréseiben kutakodtunk.

Négyből három eladó ingatlan megfelel a “3 százalékos” feltételeknek, Budapesten viszont csak 41 százalék – írja az Ingatlan.com. 

A korábbi évekhez képest kisebb drágulást mértek.

Kiemelik az önkormányzatok hatásköréből egyes lakóparkok építését.

Több mint 500 luxuslakást húz fel a Cordia a spanyol Riviérán.

Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.

Budapesten száguldanak a négyzetméterárak.

Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4 százalék közé tehető lassú növekedése. Ez az árszint-különbség sokakat ellehetetlenít a lakáspiacon, többnyire pont azokat, akik hitel nélkül nem engedhetik meg maguknak a lakásvásárlást.

Júliusban megtorpant a lakásdrágulás az országos lakáspiacon havi és éves összevetésben, miközben Budapesten csak enyhén gyorsult az árak növekedési üteme. A 0,1 százalékos országos és 0,9 százalékos budapesti havi árváltozás tempója utoljára 2014 novemberében volt ilyen lassú. Az Otthon Start program bejelentése felpörgette a lakáspiaci keresletet, de a júliusi lakásárakban ez még nem tükröződött. A budapesti eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára jelenleg 1,3 millió forint. A fővárosi kerületekben 804 ezer és 2 millió forint között szóródik a négyzetméterárak középértéke.

