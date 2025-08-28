Szomorú hírek jöttek az építőiparról

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest. Negyedéves szinten a megkezdett építkezések összege 2020 óta a második legalacsonyabb volt, az építőipari Aktivitás-Kezdés folyó áron nem érte el a 470 milliárd forintot.

Az első félévben 1200 milliárd forint körüli értékben léptek kivitelezési fázisba beruházások, ami messze elmarad az előző években mérttől, és a 2020-as, Covid sújtotta első félévet közelíti.

Változatlan árakon számolva még kedvezőtlenebb a helyzet, árváltozással korrigálva 2015 óta a második legrosszabb háromhavi Aktivitás-Kezdés volt mérhető 2025 áprilisa és júniusa között - áll a most megjelent EBI Építésaktivitási Jelentésben, amely beszámolt 2025. második negyedévéről.

Jelentős visszaesés látható

Fotó: Depositphotos

Az első negyedév biztató eredményei után gyengén teljesített a magasépítési szektor 2025 második negyedévében. A megkezdett kivitelezések értéke 400 milliárd forint alá csökkent, és alig érte el az első negyedéves Aktivitás-Kezdés felét. Még tovább árnyalja a képet, hogy a társasházi lakásépítések rendkívül sikeres negyedévével együtt teljesített ilyen gyengén a magasépítés.

A nem lakáscélú magasépítések Aktivitás-Kezdés mutatója kritikusan alacsony szintre zuhant, 120 milliárd forint alá, amire 2015 első negyedéve óta nem volt példa.

A társasházi lakásépítések esetében folytatódott a kedvező trend, és 2025 második negyedéve messze túlszárnyalta az elmúlt évek átlagát a megkezdett kivitelezések értékében. Sokat elmond a jelenlegi kedvező piaci helyzetről, hogy immár harmadik egymást követő negyedévben alakult 200 milliárd forint felett a társasházi Aktivitás-Kezdés.

2025 második negyedévében javulás volt mérhető az előző negyedévhez képest, de így is alacsony szinten alakult az Aktivitás-Kezdés a mélyépítési szektorban. 100 milliárd forint körüli értékben indultak meg kivitelezések.