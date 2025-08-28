2p
Ingatlan Ingatlanpiac

Szomorú hírek jöttek az építőiparról

mfor.hu

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest. Negyedéves szinten a megkezdett építkezések összege 2020 óta a második legalacsonyabb volt, az építőipari Aktivitás-Kezdés folyó áron nem érte el a 470 milliárd forintot. 

Az első félévben 1200 milliárd forint körüli értékben léptek kivitelezési fázisba beruházások, ami messze elmarad az előző években mérttől, és a 2020-as, Covid sújtotta első félévet közelíti.

Változatlan árakon számolva még kedvezőtlenebb a helyzet, árváltozással korrigálva 2015 óta a második legrosszabb háromhavi Aktivitás-Kezdés volt mérhető 2025 áprilisa és júniusa között - áll a most megjelent EBI Építésaktivitási Jelentésben, amely beszámolt 2025. második negyedévéről.

Jelentős visszaesés látható
Jelentős visszaesés látható
Fotó: Depositphotos

Az első negyedév biztató eredményei után gyengén teljesített a magasépítési szektor 2025 második negyedévében. A megkezdett kivitelezések értéke 400 milliárd forint alá csökkent, és alig érte el az első negyedéves Aktivitás-Kezdés felét. Még tovább árnyalja a képet, hogy a társasházi lakásépítések rendkívül sikeres negyedévével együtt teljesített ilyen gyengén a magasépítés. 

A nem lakáscélú magasépítések Aktivitás-Kezdés mutatója kritikusan alacsony szintre zuhant, 120 milliárd forint alá, amire 2015 első negyedéve óta nem volt példa.  

A társasházi lakásépítések esetében folytatódott a kedvező trend, és 2025 második negyedéve messze túlszárnyalta az elmúlt évek átlagát a megkezdett kivitelezések értékében. Sokat elmond a jelenlegi kedvező piaci helyzetről, hogy immár harmadik egymást követő negyedévben alakult 200 milliárd forint felett a társasházi Aktivitás-Kezdés.

2025 második negyedévében javulás volt mérhető az előző negyedévhez képest, de így is alacsony szinten alakult az Aktivitás-Kezdés a mélyépítési szektorban. 100 milliárd forint körüli értékben indultak meg kivitelezések.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Szigorúan megszabják az Otthon Start arculatot.

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

50 helyett 100 milliót is lehet kapni 3 százalékos hitelre – de kinek?

Besülhet a kormány legnagyobb fegyvere – baj van az Otthon Starttal

Besülhet a kormány legnagyobb fegyvere – baj van az Otthon Starttal

Elviszi az előnyöket a drágulás a szakértők szerint.

Lakást 8 autó áráért? Szédületes iramban emelkedtek, de most vissza is eshetnek a magyar ingatlanárak

Lakást 8 autó áráért? Szédületes iramban emelkedtek, de most vissza is eshetnek a magyar ingatlanárak

Ismét nő a magyar ingatlanok ára, ami jól beleillik a 2015 óta látható hektikus, ám végeredményben egyirányba mutató mintázatba. Tíz év alatt ráadásul egy autó árával lett drágább egy lakás. Ez azt is mutatja, hogy felborult a vagyontárgyak ára közti eddigi relatív egyensúly. Ám az ingatlanárak hamarosan vissza is eshetnek, legalábbis Budapesten…  

Célegyenesben lehet a kormány új lakásfelújítási csodafegyvere

Célegyenesben lehet a kormány új lakásfelújítási csodafegyvere

Az előkészítés folyik, a döntést szeptemberre ígérték.

Őrült hajsza indulhat a lakásokért

Őrült hajsza indulhat a lakásokért

Hatéves rekordot döntött a kereslet, a vevők háromnegyede hitelből vásárolna.

Hivatalos: átjárható lesz a CSOK és az Otthon Start

Hivatalos: átjárható lesz a CSOK és az Otthon Start

Az Otthon Start esetében is élnek a CSOK-os kedvezmények, ha az igénylő utólag megházasodik, vagy gyereket vállal.

Plázastop: a vártnál kisebb lett a szigor?

Plázastop: a vártnál kisebb lett a szigor?

A vasszigor elmaradt, az elvárások nagyon.

Plázastop: drasztikusan szigorít a kormány

Plázastop: drasztikusan szigorít a kormány

A kormány elfogadta a plázastop újabb szigorítását: mostantól nemcsak építeni, hanem vásárolni vagy bérelni sem lehet 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi ingatlant külön engedély nélkül.

Beszáll az Erste a társasházi kiadásokba

Beszáll az Erste a társasházi kiadásokba

Csak kevesen gondolják társasházuk pénzügyi helyzetét kifejezetten rossznak – derül ki az Erste megbízásából készült felmérésből. Az Erste most ingyenes folyószámla- és lakástakarékpénztári számlevezetéssel ösztönözi a lakóközösségek napi pénzügyeinek tudatos kezelését, és a felújítások, váratlan kiadások forrását biztosító megtakarítások gyarapítását. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168