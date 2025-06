Szörnyűek a lakással nem rendelkezők kilátásai

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Márpedig a lakással nem rendelkezők az ingatlanárak extrém mértékű emelkedése előtt is borúlátóak voltak a tekintetben, hogy lesz-e saját ingatlanjuk. A zenga.hu és az OTP Bank közös, tavaly készült reprezentatív kutatásából az derült ki, hogy minden harmadik 25-34 éves nem bízik abban, hogy képes lesz az életben kifizetni egy lakást. Főként a Budapesten (42 százalék) és vármegyeszékhelyeken (47 százalék) élő fiatalok nyilatkoztak így.

A zenga.hu ingatlankereső portál adatbázisa szerint a használt garzonlakások négyzetméterét országszerte átlagosan közel 1,17 millió forintért hirdetik, míg Budapesten 1,53 millió forintért. Ehhez képest a 60 négyzetméteres vagy annál nagyobb lakások átlagos hirdetési országos négyzetméterára nem éri el az egymillió forintot, miközben ez a típus a fővárosban is 9 százalékkal olcsóbb. A különbséget persze az is magyarázza, hogy a zenga.hu -n kínált garzonlakások mintegy fele az eleve drágább Budapesten található, míg a nagyobb méretű lakásoknál kisebb ez az arány.

