Talán Orbán Viktor sem gondolta, hogy ennyire megbolygatják ezt a piacot

mfor.hu

Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.

Hatalmas ingatlanpiaci boommal indult az év, és sokáig úgy tűnt, hogy ezt már nem lehet hova fokozni, július végére azonban csúcsot döntött az eladó és a kiadó ingatlanok iránti komoly érdeklődések száma. A zenga.hu ingatlankeresési portál mérése szerint a telefonszám-felfedések és üzenetküldések száma 2 százalékkal meghaladta a január második hetében mért maximumot.

„Az, hogy július utolsó hetében tovább erősödött az érdeklődők száma mind az eladó, mind a kiadó lakások iránt, két dolognak köszönhető. Egyrészt a szeptemberben induló Otthon Start program miatt olyanok is elkezdtek az eladó lakások között nézelődni, akik az első félévben kiszorultak a piacról, másrészt a felvételi ponthatárok kihirdetése is hatással volt az eladó és kiadó ingatlanok iránti érdeklődésekre” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A zenga.hu adataiból az látszik, hogy július utolsó hete volt az év második legerősebb hete az eladó lakások iránti érdeklődéseket nézve, ami azt jelenti, hogy mostanra az év első negyedévében jellemző átlagokat is meghaladtuk.

Országos átlagban 38, Budapesten pedig 45 százalékkal volt több érdeklődő a július végi 31. héten, mint az Otthon Start bejelentése előtti időszakban. A kedvezményes hitel egyik kritériuma, hogy a négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál, aminek vidéken a kínálat nagyobb része felel meg, mint Budapesten. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ezúttal nem Budapesten volt a legnagyobb a keresletnövekedés” – mondta Futó Péter.

Öt vármegyében ugyanis több mint másfélszer annyian kerestek ingatlant, július végén, mint az Otthon Start program bejelentése előtt. A zenga.hu felületén leginkább Komárom-Esztergom (76 százalék), Bács-Kiskun (73 százalék), Veszprém (69 százalék), Győr-Moson-Sopron (66 százalék) és Fejér (60 százalék) vármegyékben nőtt meg a komoly érdeklődők száma (az ingatlanhirdetésnél felfedte a telefonszámot, vagy a felületen keresztül üzenetet küldött az eladónak). 

Kisebb, de közel 10-15 százalékos mértékű volt az emelkedés Baranya, Somogy és Nógrád vármegyékben is. Egyedül Heves vármegye volt az, ahol csökkent az ingatlankeresők száma a kedvezményes hitel bejelentése óta, amit részben a bázishatás magyarázhat, vagyis az, hogy a bejelentés előtti 26. héten átlag feletti volt ott az érdeklődők száma.

Budapesten száguldanak a négyzetméterárak.

Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4 százalék közé tehető lassú növekedése. Ez az árszint-különbség sokakat ellehetetlenít a lakáspiacon, többnyire pont azokat, akik hitel nélkül nem engedhetik meg maguknak a lakásvásárlást.

Még váratnak magukra a 3 százalékos hitel ingatlanárakra gyakorolt hatásai

Júliusban megtorpant a lakásdrágulás az országos lakáspiacon havi és éves összevetésben, miközben Budapesten csak enyhén gyorsult az árak növekedési üteme. A 0,1 százalékos országos és 0,9 százalékos budapesti havi árváltozás tempója utoljára 2014 novemberében volt ilyen lassú. Az Otthon Start program bejelentése felpörgette a lakáspiaci keresletet, de a júliusi lakásárakban ez még nem tükröződött. A budapesti eladó használt lakások és házak átlagos négyzetméterára jelenleg 1,3 millió forint. A fővárosi kerületekben 804 ezer és 2 millió forint között szóródik a négyzetméterárak középértéke.

Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43 százalékkal ugrott meg. Ezt pedig várhatóan csak tovább fogja fűteni a kormány szeptemberben induló Otthon Start programja, mely 3 százalékos kedvezményes kamatozású hitelt biztosít építésre is – mutat rá friss elemzésében az OTP Ingatlanpont. 

Az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban – közölte a Duna House csütörtökön az MTI-vel.

Az Otthon Start Program 3 százalékos támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet – derül ki Magyarország legnagyobb független banki közvetítőjének, a Bankmonitornak az adataiból. A keresletrobbanás történelmi mértékű, lényegesen meghaladja a CSOK Plusz bejelentését követő érdeklődésváltozást. 

Egyre nagyobb a különbség az egyes ingatantípusok értékesítési ideje között. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult az első fél évben, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt; a leggyorsabban a panelek kelnek el, átlagosan 50 nap alatt, derül ki az Otthon Centrum közleményéből. 

Ismét módosulnak a CSOK Plusz és az Otthon Start szabályai

A kormány módosítja a családtámogatási rendeleteket, hogy azok összhangban legyenek a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programmal. A változtatások célja a különböző támogatási formák egyszerűbb kombinálhatósága és az értékhatárok egységesítése.

Van kategória, ahol kétharmaddal nőtt az érdeklődés a bejelentés óta.

Bentlakási kötelezettség híján kiemelkedő befektetési környezetet teremt az Otthon Start.

