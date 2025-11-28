Tasnádi László eladott cége őrizheti a Diákváros területeit

Már megírtuk, hogy az egykori Fudan Alapítvány átnevezéséből született Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába került ingatlanokon épülő kollégiumok tervezése helyett még csak a területek komplex üzemeltetési szolgáltatásaira írták ki a pályázatot. A nyáron érdeklődés hiányában nem találták meg a vállalkozót, aki erre alkalmas lett volna, de egy új pályázat útján most megvannak a nyertesek.

Időközben a Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába került több IX. kerületi ingatlan is, összesen 178 271 négyzetméter alapterületen, 12,7 milliárd forint értékben. Ezeket az ingatlanokat kell őrizni és az állagukat megóvni, amíg el nem kezdődik a Dákváros beruházása.

A Tudás-Tér Alapítvány komplex ingatlanüzemeltetésre ismét kiírt tenderét az ESG Holding és a Kiving Partner Kft. (a már jól ismert KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. 2024-ben alapított leányvállalata) nyerte el több mint 152 millió forint értékben. A szerződés egy évre szól.

Még csak őrzik a területeket, jövőre kezdődhet az építkezés

Fotó: Építészfórum

Az állami közbeszerzéseken taroló vagyonvédelmi cég, az ESG Holding többségi tulajdonosa 2024 novemberéig a BLK Corporation Kft.-n keresztül Tasnádi László volt, a III/II-es operatív tisztből lett rendészeti államtitkár, Pintér Sándor belügyminiszter egykori helyettese. De Tasnádi László sorra eladta a cégeit, és ettől is megvált.

Az Opten adatbázisa szerint idén januárban a többségi tulajdonos már a Flex Management Zrt. lett, amely Petti Csaba érdekeltsége.

Ő onnan lehet ismerős, hogy tavaly októberben egyhangú döntéssel beválasztották a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumába. Ez a szavazás azért is volt jelentős, mert előtte lemondott az elnöki posztról Palkovics László kormánybiztos, valamint a kuratóriumi tagságról Dézsi Csaba András, Győr korábbi polgármestere.

Az új tulajdonos nem járt rosszul a vétellel, az ESH Holding ugyanis évről évre szebb számokat produkál. A 2020-ban 4,4 milliárd forintos nettó árbevételüket 2024-re 9,2 milliárdra tornászták fel. Nyereségük követi a tendenciát: a korábbi 350 millió helyett 2024-ben már 628 millió forint profitot realizáltak.

A másik cégről, az alvállalkozó KIVING Partner Kft.-ről azt kell tudni, hogy az állami KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. hozta létre tavaly nyáron. Ez az állami cég talán kevésbé ismert, pedig stratégiai fontosságú társaságról van szó. Főtevékenységét az állami vagyoni körbe tartozó ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátása képezi, de az állami kivett ingatlanok állagmegóvási, kisebb karbantartási feladatai is hozzájuk tartozik.

A 2024 júniusában alapított cég egyébként az Opten adatai szerint mindössze fél év alatt közel 1 milliárd forintos nettó árbevételt produkált, egész pontosan 885 milliót. Ügyvezetője Denhoffer Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztériumban tulajdonában álló Arzenál Fegyvergyár Zrt. igazgatósági tagja.

Miközben 152 millióért őrzik a Diákváros ingatlanjait, Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára november közepén azt mondta, hogy a beruházásról jelenleg is zajlik az egyeztetés az egyetemekkel, a hallgatói önkormányzatokkal és a doktoranduszok szervezetével. A Diákváros a Soroksári útnál az atlétikai stadion közelében fog megépülni. A többszázmilliárdos beruházás eredményeként több mint 10 ezer kollégiumi férőhely jön létre, az építkezés a jövő év első felében kezdődhet meg.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter arról beszélt, hogy „akár három éven belül rendelkezésre állhatnak a kollégiumi helyek”, amelyek között lesznek egy- és többágyas elhelyezést biztosítók, de olyanok is, amelyek a fiatalok életkezdését és a minél hamarabbi családalapítását segítenék. Hankó Balázs ezt azzal egészítette ki, hogy jelenleg a költségek tervezése és becslése zajlik, a megvalósításhoz próbálnak külső forrást is bevonni.

A diákváros terveiről már évekkel ezelőtt szó volt. A korábbi elképzelések szerint Dél-Pest és Észak-Csepel elhagyatott, lepusztult területein, a főváros szívétől kevesebb mint 5 kilométerre hoznának létre egy fenntartható városnegyedet zöld, energiahatékony épületekkel, diákszállásokkal, lakóépületekkel, korszerű munkahelyekkel, tanulási-kutatási terek létrehozásával. A városfejlesztésre 2018-ban kiírt nemzetközi tervpályázatra 23 pályamű érkezett, az I. díjat a BIVAK studio Kft. tervezőiroda nyerte.