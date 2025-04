Titok övezi Novák Katalin egykori otthonát

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Ki is számolták, hogy a szabályok szerint hány lakás építhető a területre – ha olyan befektető venné meg, akinek üzleti szempontból a minél nagyobb megtérülés lenne a célja. Tehát ha maximálisan kihasználják a telket, a nagyobb telken 151 lakás alakítható ki 37 különálló kisebb épületben, míg a kisebb telken 48 lakás építhető 12 épületben. Tehát összesen 199 luxuslakást lehet a speciális területre építeni.

Az új építésű ingatlan meglehetősen ritka a XII. kerület egyik legelitebb részén, de a Béla király úton, egy egykori állami területen, a kormányfő vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Central European Ingatlanalap által megvásárolt 18-20. szám alatti telkeken most Paár Attila, Magyarország 15. leggazdagabb emberének érdekeltsége, a WHB Group épít villaparkot. Itt mintegy 3 hektáron, több épületben 40 luxuslakás, valamint öt villaépület készül, amelyek között két műemléki épület – a Frivaldszky-villa és a Heller-villa – különleges szerepet kap. A 2026-ban átadandó ingatlanok négyzetméterárai nem ismertek, de már kérhető ajánlat a lakásokra.

Tehát a kuriózumnak számító budai ingatlan sorsa még mindig bizonytalan, továbbra is rejtély, hogy az államnak mik a pontos tervei.

Bár a terület az államé, így a XII. kerületnek nincs beleszólása sem az értékesítésbe, sem a jövőbeni hasznosításba, azért megkerestük Hegyvidék önkormányzatát is, van-e bármilyen információjuk arról, hogy az eladás mely fázisban lehet.

Az MNV Zrt. honlapján azonban még mindig nem található a ritkaságszámba menő ingatlan. 31 darabból álló kiemelt ingatlanportfóliójukban ugyan több speciális kínálati elem is található, például a Belügyminisztérium Széchenyi téri épülete, vagy a Kossuth tér-Garibaldi utca sarkán, illetve az Arany János-Hercegprímás utca sarkán található irodaházak. De a Béla király úti, csaknem 13 hektáros ingatlan a rajta álló több épülettel együtt még mindig nem került fel az MNV kínálatába. Ezért arról érdeklődtünk a vagyonkezelőnél, hogy valóban belekerül-e kínálatukba, s ha igen, mikor várható, hogy megjelenik a licitálható ingatlanok között a most már a kegyelmi botrány bélyegét magán viselő rezidencia.

A kormány ugyanis úgy döntött, hogy jó áron értékesíti a területet, ahol nincs kizárva, hogy akár elit lakópark is épülhet.

Utódja, Sulyok Tamás köztársasági elnök ugyanakkor már nem ide költözött be, hanem a Művész úti Karády villába – nyolc hónappal a kinevezése után.

Jó ideje lakatlan a Béla király úti egykori köztársasági rezidencia, melyet Áder János beköltözése előtt még csak 38,5 millió forintért újítottak fel, ám Novák Katalin kinevezése után már 280 millió forintot költöttek rá. 2022-ben több helyen cserélték a burkolatot, és rendbe tették az épület egyéb részeit is, így a gépészetet és az elektromos hálózatot. Aztán érkezett többek között 2 milliós étkezőasztal, 720 ezer forintos zöldséghűtő és 290 ezer forintos borhűtő, lett milliókért berendezett mozi- és sminkszoba, valamint hangszigetelt zeneszoba is fokozta Novák Katalin családjának kényelmét.

