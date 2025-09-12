Többezer lakásos építési projekteket szedtek elő a fiókból

„Súlyosan hiányoznak a vállalkozások és az állam megrendelései az épületek szegmensében, de az Otthon Start és a nagyobb méretű társasházi építési projektek hamarosan változtatnak ezen a képen” – mondta az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) kereskedelmi tagozatának elnöke, Juhász Attila.

Mint arról beszámoltunk, júliusban 4,9 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest. Havi szinten 0,8 százalékos a volumen növekedése. A 2021-es szinttől azonban még mindig 1,2 százalékkal marad el a termelés, és a január-júliusi adatok is 1,3 százalékkal alacsonyabbak a 2021-es szintnél.

Kapcsolódó cikk Végre mosolyoghatnak a Karmelitában – szép számok jöttek Éledezik az építőipar?

Az ÉVOSZ rálát a frissebb, augusztusi építőanyag-kereskedelmi adatokra is. Ezek alapján már az Otthon Start megjelenése előtt megindult a lakásépítések és -felújítások piaca. A legnagyobb ütemben a felújításokhoz szükséges anyagok fogynak: például a burkolóanyagok és szaniterek forgalma 39,5, a nyílászáróké 36, a hőszigetelő anyagoké pedig 20,4 százalékkal emelkedett tavaly augusztushoz képest. A múlt havi keresletnövekedés nem a hirtelen akcióknak köszönhető: az ÉVOSZ szerint az árak változatlanok maradtak.

Az Otthon Start miatt óriási társasházak építési terveit szedhették elő a fiókból. „A piacon megjelentek a több száz, vagy több ezer lakás építését célzó projektek is. Ezek tervei eddig – sokszor már jóváhagyva – fiókok mélyén lapultak, de a kereskedéseket sokszor keresik új tervezésű projektekkel is, amelyek beruházói a 250 lakás feletti fejlesztésére gyorsított engedélyezési eljárással szerezhetnek építési engedélyt” – mondta Juhász.

A harmadik negyedévben is húzóereje lehet a magyar gazdaságnak az építőipar

Fotó: Depositphotos

Az útépítés a fő húzóerő

„Az építőipar már a második negyedévben is érdemben húzta a gazdasági növekedést, és ez a mai adatok alapján a harmadik negyedévben is fennmaradhat” – mondta a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője, Molnár Dániel. Bár a júliusban kötött szerződések értéke jelentősen csökkent, ebben a tavaly júliusi magas bázis játszotta a szerepet. A hó végi szerződésállomány 9,3 százalékkal meghaladja a tavalyi szintjét, amely Molnár szerint további bővülést vetít előre. A júliusi növekedés különösen úgy adhat okoz bizakodásra, hogy a hónap elejére jellemző viharos időjárás hátráltathatta az építőipari munkálatokat.

Az ágazatot egyrészről az állami megrendelések, leginkább útépítési munkák húzhatják – ahogy azt a rendelésállományi adatok is mutatják –, de a lakhatási támogatások, mint a Lakhatási Tőkeprogram vagy az Otthon Start Program okozta keresletélénkülés a lakásépítések esetében is érdemi fellendülést hozhat. A lakóépületek építése ugyanakkor az épületek építése építményfőcsoportnak csak nagyságrendileg a negyedét adja, így a növekedés üteme az építőiparban is változatlanul a vállalati kereslettől fog függeni.

A júniusi, 5,3 százalékos mérséklődés után a havi alapú építőipari növekedés nem tekinthető meglepetésnek a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, Regős Gábor szerint. Az éves bővülés viszont adhat okot optimizmusra: július sorozatban a negyedik hónap, amikor éves alapon növekedést mér a Központi Statisztikai Hivatal, azaz az ágazat talán már kikerült a gödör aljáról.

„Az építőipar a várakozásom szerint a harmadik negyedévben is pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez. Ezt segítheti az Otthon Start és a Lakhatási Tőkeprogram, amelyek együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lakásépítések száma növekedni tudjon” – csatlakozott Molnár véleményéhez Regős.