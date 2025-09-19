Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Tökéletesen betalál az Orbán-kormány csodafegyvere – jött egy kutatás

Litván Dániel
Litván Dániel

Pontosan a kormánnyal leginkább kritikus csoportok körében a legnépszerűbb az Otthon Start program. Friss kutatást publikáltak.

Érdekes elemzést küldött lapunknak a GKI Gazdaságkutató Zrt. A GKI szeptember elején 1000 fős reprezentatív felmérést végzett a lakosság körében. A kutatás eredményei szerint a felnőtt korú népesség 8,1 százaléka tervez részt venni az Otthon Start Programban a következő fél évben (2025. szeptember – 2026. február). Ezen belül 3,7 százalék szerint ez nagyon valószínű, míg további 4,4 százalék kisebb valószínűséggel tervezi ugyanezt. A fennmaradó 91,9 százalék nem kíván élni a hitellel, vagy semleges e kérdésben.

Mennyire valószínű, hogy Önök fél éven belül élni fognak az Otthon Start támogatással?
Mennyire valószínű, hogy Önök fél éven belül élni fognak az Otthon Start támogatással?
Fotó: GKI

Ha csak a „nagyon valószínű” választ jelölőkről feltételezzük, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor 152 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben. Összehasonlításképp tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.

Kik tervezik felvenni a hitelt?

A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni a hitelt (12 százalék), mint az ország többi részén lakók (6-8 százalék). Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is: legnagyobb arányban a vállalkozók (19 százalék) terveznek élni a támogatással, de rendkívül magas a közép- és felsővezetők aránya is (15 százalék). Ez a két foglalkoztatási kör persze jellemzően nem a pályakezdő fiatalokra jellemző. Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14 százaléka, a fizikai dolgozók mindössze 6 százaléka tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.

A program nagy népszerűségnek örvend a fiatalabb generációk körében, ám szép számmal tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is.

A 18-29 évesek 5 százaléka a „nagyon valószínű”, míg további 10 százaléka a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg. Kirívóan nagy a korosztályban a bizonytalanok aránya (30 százalék). Ez is jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat: sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, ám most már mintegy „nézelődőként” jelen vannak a piacon.

A 30-39 évesek közel ugyanolyan arányban (14 százalék) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak, miközben a 40-59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6-8 százalék). A 60 év fölöttiek – részben hitelbírálati nehézségek miatt – elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.

Mennyire valószínű, hogy Önök fél éven belül élni fognak az Otthon Start támogatással?
Mennyire valószínű, hogy Önök fél éven belül élni fognak az Otthon Start támogatással?
Fotó: GKI

Összegzésként elmondható, hogy az Otthon Start program iránti érdeklődés széles társadalmi rétegeket mozgat meg, különösen a fiatalabb korosztályokat, a fővárosban élőket, valamint a vállalkozói és vezetői köröket. A következő fél évben akár 152 ezer háztartás is igénybe veheti a támogatást, ami a lakáspiaci forgalom érdemi bővülését vetíti előre. A bizonytalan fiatalok tömeges belépése új keresleti hullámot indíthat, ami nemcsak az ingatlanárakra, hanem a program költségvetési vonzataira is komoly hatással lehet.

 

Mfor vélemény:

Ha a kormány számítása – természetesen a magyar emberek lakáshoz jutásának megkönnyítésére irányuló őszinte vágyon túl – a jövő évi választási esélyeinek növelése volt az Otthon Start programmal, akkor ezek a számok szinte tökéletes célzást mutatnak.

A program pontosan azokban a társadalmi rétegekben (fiatalok, jobbmódúak, városi középosztálybeliek, szellemi munkakörben dolgozók, vállalkozók, közép- és felsővezetők) lehet népszerű, amelyben a közvélemény-kutatások alapján a Fidesz-KDNP a legnagyobb lemaradásban van a Tiszához képest. 

És ugyan a teljes felnőtt népesség 8,1 százaléka (ennyien tervezik a hitel felvételét a GKI szerint) nem tűnik olyan soknak, ha csak ennek a tömegnek a fele szavazna inkább mégis a Fideszre a Tisza helyett a program hatására, az is hatalmas változást jelentene a két fő politikai erő támogatásában. Persze nem feltételezzük az emberekről, hogy egy kedvezményes hitellel egy az egyben megvásárolható a szavazatuk, de ha a kormány sikeresen elhiteti, hogy a Tisza mondjuk csökkentené vagy megszüntetné a támogatást, akkor a hitelfelvevők közül sokaknak egzisztenciális jellegű kérdéssé is válhat, hogy a kormány a helyén maradjon jövőre is.

De ha csak elbizonytalanítani sikerül a Tisza szavazóinak egy jelentősebb százalékát, már az is aranyat érhet jövő áprilisban.

