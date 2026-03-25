Tömegesen árverezik országszerte a 2022-ben bezárt postákat

Valósággal ellepték a Magyar Posta különböző ingatlanai a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. online árverési oldalát: az állami vállalat bezárt postahivatalaira, üdülőire, raktárai lehet licitálni a következő hetekben. Nagyjából 2019 és 2022 között születtek meg azok a döntések a Magyar Postánál, hogy a spórolás érdekében bezárják és értékesítik számos ingatlanukat. Ezekre a legjobb példa a balatonalmádi postás üdülő, amire most szintén lehet majd licitálni.

Az egy 2019-es hír volt, hogy 2020-ban már nem nyit ki a Magyar Posta üdülője Balatonalmádiban, a dolgozóktól is elköszönt az állami vállalat. Így már nem maradt több postás üdülő az országban. A balatonalmádi üdülő a Magyar Posta legnagyobb befogadóképességű – 108 férőhellyel rendelkező – jóléti intézménye volt. „Az üdülőben 36 szoba kapott helyet, melyek mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik, több magyar és idegen nyelvű csatornát sugárzó televízióval, hűtővel, telefonnal felszerelt” – szólt az üdülő leírása. Nem közvetlen vízparti, de szintén teljesen jó állapotban volt, nagyjából egy egyszerű háromcsillagos szállodának felelt meg. Az épületről a 444 is írt, cikkük szerint az ingatlant 1935-ben adták át, a Horthy-rendszerben éppen úgy postások üdültek itt, mint a Rákosi, a Kádár vagy a rendszerváltás utáni kormányok alatt – egészen 2020-ig.

Régen szebb napokat látott a Magyar Posta

Fotó: MTI

Helyi civilek szerették volna megmenteni az eladástól a postás üdülőt, még februárban írtak levelet a Magyar Posta vezérigazgatójának, Láng Gézának, valamint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, Lázár János építési és közlekedési miniszternek és Kontrát Károly fideszes országgyűlési képviselőnek.

Tisztelettel kérjük, hogy Balatonalmádiban a volt Postás Üdülő ingatlanát az állam adja át Balatonalmádi Önkormányzata részére. Az eredetileg 1935-ben felavatott, immáron helyi védettséget élvező épület hosszú évek óta üresen áll, és sajnos folyamatosan romlik az állaga. Településünk és a helyi civil közösségek számára fontos lenne az épület megóvása, valamint újrahasznosítása a társadalom számára hasznos intézményi közfunkció betöltésével – így például idősotthon alapításával

– szólt a Városunkért Közösen Egyesület levele. A levél nem hatotta meg az illetékeseket, az üdülőre április 24-től lehet licitálni, a kikiáltási ár 1,3 milliárd forint.

A postahivatalokat érintő nagy bezárási hullám pedig 2022-ben söpört végig az országon. A Magyar Posta 2022. szeptember 30-án jelentette be, hogy Budapesten 34, jellemzően alacsony forgalmú postát zár be. A bezárandó posták utolsó nyitvatartási napja 2022. október 7-e volt. Indoklásuk szerint a háború és a szankciók miatt kialakult, egész Európát sújtó energiaválság okán a Magyar Posta is további takarékossági intézkedések bevezetésére kényszerült: 210 településen 366 posta üzemeltetését szüneteltették vagy állították le végleg.

Az akkori lista több épülete most az MNV árverési oldalán bukkant fel. Például a budapesti Németvölgyi úton 235 millió forintért árverezik májusban a bezárt postahivatalt, a Római téri minimum 171 millió forintért eladó. Miskolcon kilenc posta húzta le a rolót, ezek egyike volt a Széchenyi úti, amit most 139,5 millió forintról indulva árvereznek, Veszprémet is érintette a bezárás: a Dózsa György tér 2. alatti épületet 113 millió forintért már megveheti valaki. Az MNV árverési listáján még szegedi, debreceni, szolnoki, szombathelyi és balassagyarmati bezárt postahivatal is szerepel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium még 2024-ben jelentette be, hogy a kistelepülések postai szolgáltatásainak biztosítása érdekében a Magyar Posta Zrt. partneri programot működtet, amelyben helyi vállalkozások, jellemzően kiskereskedelmi üzletek vállalhatják postai feladatok ellátását saját tevékenységüket kiegészítve.