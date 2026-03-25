Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Ingatlan Ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Magyar Posta

Tömegesen árverezik országszerte a 2022-ben bezárt postákat

Vég Márton
A legnagyobb postás üdülő is eladó a Balatonnál, hiába akárták megmenteni a helyiek.

Valósággal ellepték a Magyar Posta különböző ingatlanai a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. online árverési oldalát: az állami vállalat bezárt postahivatalaira, üdülőire, raktárai lehet licitálni a következő hetekben. Nagyjából 2019 és 2022 között születtek meg azok a döntések a Magyar Postánál, hogy a spórolás érdekében bezárják és értékesítik számos ingatlanukat. Ezekre a legjobb példa a balatonalmádi postás üdülő, amire most szintén lehet majd licitálni.

Az egy 2019-es hír volt, hogy 2020-ban már nem nyit ki a Magyar Posta üdülője Balatonalmádiban, a dolgozóktól is elköszönt az állami vállalat. Így már nem maradt több postás üdülő az országban. A balatonalmádi üdülő a Magyar Posta legnagyobb befogadóképességű – 108 férőhellyel rendelkező – jóléti intézménye volt. „Az üdülőben 36 szoba kapott helyet, melyek mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik, több magyar és idegen nyelvű csatornát sugárzó televízióval, hűtővel, telefonnal felszerelt” – szólt az üdülő leírása. Nem közvetlen vízparti, de szintén teljesen jó állapotban volt, nagyjából egy egyszerű háromcsillagos szállodának felelt meg. Az épületről a 444 is írt, cikkük szerint az ingatlant 1935-ben adták át, a Horthy-rendszerben éppen úgy postások üdültek itt, mint a Rákosi, a Kádár vagy a rendszerváltás utáni kormányok alatt – egészen 2020-ig.

Régen szebb napokat látott a Magyar Posta
Fotó: MTI

Helyi civilek szerették volna megmenteni az eladástól a postás üdülőt, még februárban írtak levelet a Magyar Posta vezérigazgatójának, Láng Gézának, valamint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek, Lázár János építési és közlekedési miniszternek és Kontrát Károly fideszes országgyűlési képviselőnek. 

Tisztelettel kérjük, hogy Balatonalmádiban a volt Postás Üdülő ingatlanát az állam adja át Balatonalmádi Önkormányzata részére. Az eredetileg 1935-ben felavatott, immáron helyi védettséget élvező épület hosszú évek óta üresen áll, és sajnos folyamatosan romlik az állaga. Településünk és a helyi civil közösségek számára fontos lenne az épület megóvása, valamint újrahasznosítása a társadalom számára hasznos intézményi közfunkció betöltésével – így például idősotthon alapításával

– szólt a Városunkért Közösen Egyesület levele. A levél nem hatotta meg az illetékeseket, az üdülőre április 24-től lehet licitálni, a kikiáltási ár 1,3 milliárd forint.

A postahivatalokat érintő nagy bezárási hullám pedig 2022-ben söpört végig az országon. A Magyar Posta 2022. szeptember 30-án jelentette be, hogy Budapesten 34, jellemzően alacsony forgalmú postát zár be. A bezárandó posták utolsó nyitvatartási napja 2022. október 7-e volt. Indoklásuk szerint a háború és a szankciók miatt kialakult, egész Európát sújtó energiaválság okán a Magyar Posta is további takarékossági intézkedések bevezetésére kényszerült: 210 településen 366 posta üzemeltetését szüneteltették vagy állították le végleg.

Az akkori lista több épülete most az MNV árverési oldalán bukkant fel. Például a budapesti Németvölgyi úton 235 millió forintért árverezik májusban a bezárt postahivatalt, a Római téri minimum 171 millió forintért eladó. Miskolcon kilenc posta húzta le a rolót, ezek egyike volt a Széchenyi úti, amit most 139,5 millió forintról indulva árvereznek, Veszprémet is érintette a bezárás: a Dózsa György tér 2. alatti épületet 113 millió forintért már megveheti valaki. Az MNV árverési listáján még szegedi, debreceni, szolnoki, szombathelyi és balassagyarmati bezárt postahivatal is szerepel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium még 2024-ben jelentette be, hogy a kistelepülések postai szolgáltatásainak biztosítása érdekében a Magyar Posta Zrt. partneri programot működtet, amelyben helyi vállalkozások, jellemzően kiskereskedelmi üzletek vállalhatják postai feladatok ellátását saját tevékenységüket kiegészítve.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG