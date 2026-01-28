Toronyház épülhet a Gellért-hegy lábához, tiltakoznak a környéken élők

A Feneketlen-tó helyett a lakóparkot nézhetik az ablakból a Villányi út mögött élők, ha felépül a tervezett toronyház – írja a Telex.

Az egykori MSZP-pártszékház telkét a Forestay Group vásárolta meg, ők építenének lakóparkot a Villányi út északi oldalára, a Gellért-hegy lábához. A látványtervek szerint ez egy hat- és egy hétemeletes toronyházból állna, tetőkerttel kiegészítve. Az épületek magasabbra emelkednének, mint a mellettük lévő templom.

Az építkezés sorsa az újbudai önkormányzaton múlik, ugyanis a XI. kerület jelenlegi szabályzatának nem felelnek meg a jelenlegi tervek. Az önkormányzat akkor módosítana a szabályokon, ha a beruházó és a környék lakói megegyeznének. A beruházó emiatt felajánlotta a lakóknak, hogy két emelettel alacsonyabb házakat épít, és kárpótolja azokat a tulajdonosokat, akiknek zavarja a kilátását. Ebbe azonban a lakók egy része nem egyezett bele, ezért civil szervezetekkel kiegészülve tovább tárgyalnak a beruházóval.