1p
Ingatlan Budapest Ingatlan Önkormányzatok

Toronyház épülhet a Gellért-hegy lábához, tiltakoznak a környéken élők

mfor.hu

A tulajdonos, a Forestay Group egyeztetett a környéken élőkkel, engedményeket is tenne, de még nem sikerült megállapodni.

A Feneketlen-tó helyett a lakóparkot nézhetik az ablakból a Villányi út mögött élők, ha felépül a tervezett toronyház – írja a Telex.

Az egykori MSZP-pártszékház telkét a Forestay Group vásárolta meg, ők építenének lakóparkot a Villányi út északi oldalára, a Gellért-hegy lábához. A látványtervek szerint ez egy hat- és egy hétemeletes toronyházból állna, tetőkerttel kiegészítve. Az épületek magasabbra emelkednének, mint a mellettük lévő templom.

Az építkezés sorsa az újbudai önkormányzaton múlik, ugyanis a XI. kerület jelenlegi szabályzatának nem felelnek meg a jelenlegi tervek. Az önkormányzat akkor módosítana a szabályokon, ha a beruházó és a környék lakói megegyeznének. A beruházó emiatt felajánlotta a lakóknak, hogy két emelettel alacsonyabb házakat épít, és kárpótolja azokat a tulajdonosokat, akiknek zavarja a kilátását. Ebbe azonban a lakók egy része nem egyezett bele, ezért civil szervezetekkel kiegészülve tovább tárgyalnak a beruházóval.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A befektetők kevesebb ingatlant vásároltak, mint adtak el tavaly

A befektetők vevőként visszafogottabbá váltak, eladóként viszont kifejezetten aktívak maradtak az ingatlanpiacon 2025-ben – közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

Mérséklődhet a lakások drágulási üteme

A lakóingatlanok ára idén sem fog jelentősen csökkenni, de a lakásépítések felfutása miatt a drágulás üteme mérséklődhet az Otthon Centrum várakozása szerint.

Újabb kerület tiltaná be az airbnb-zést Budapesten

Újabb kerület tiltaná be az airbnb-zést Budapesten

Szigorítana az airbnb szabályokon a főváros első kerülete, ahol akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást. Elsőként a VI. kerületben lépett érvénybe ilyen szigorítás, ahol a kiadó lakások átlagos bérleti díja 1 százalékkal csökkent egy év alatt.

Már az MBH a többségi tulajdonosa az Otthon Centrumnak

Lezárult a tranzakció, amely keretében az MBH Bank megvásárolta az Otthon Centrum többségi tulajdonrészét a Biggeorge Holding leányvállalatától. A szükséges hatósági engedélyek birtokában az MBH Bank – a korábban bejelentett többlépcsős ügylet első lépéseként – megszerezte az Otthon Centrum 80 százalékos tulajdoni hányadát. Ezzel az ügylettel teljessé vált a bank otthonteremtési ökoszisztémája, amelyben az ügyfelek igényeit a megtakarítástól az ingatlanvásárláson át a hitelezésig teljeskörűen tudja kiszolgálni, miközben meghatározó piaci szerepet érhet el az otthonteremtési piacon. Továbbá a tranzakció révén a jövőben jelentősen bővülhet az Otthon Centrum csoport, a szinergialehetőségek kiaknázásával.

Nagyon sokan szabadulnának meg a lakásuktól

Nagyon sokan szabadulnának meg a lakásuktól

Az eladók egy része tudatosan 2026 elejére időzítette a piacra lépést.

Elszálltak a budapesti panelárak, de van, ahol már beindult a korrekció

Elszálltak a budapesti panelárak, de van, ahol már beindult a korrekció

A legolcsóbb helyeken is 900 ezer forint egy négyzetméter a budapesti panellakásoknál, de vidéken már változik a helyzet.

Európa-rekorder lett Magyarország a lakásárakban

Európa-rekorder lett Magyarország a lakásárakban

Az Eurostat szerint 2025 harmadik negyedévére a hazai ingatlanárak 275 százalékkal, vagyis közel a négyszeresükre emelkedtek 2015-höz képest, ami az EU-ban a legmagasabb érték. Ezzel szemben a második helyen álló Portugáliában ugyanez az emelkedés „csupán” 169 százalék volt. Az EU egészében az átlagos drágulás 63,6 százalék volt ugyanezen idő alatt, ami messze elmaradt a magyar adattól. Magyarországon a 2015–2025 közötti áremelkedés évi átlagban 14,1 százalék, míg uniós szinten az éves átlagos növekedés 5 százalék volt.

Óbuda Gate

Budai irodaházzal bővül a Gránit Alapkezelő portfóliója

Új tulajdonosa van az Óbuda Gate-nek.  

Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

Mi jön 2026-ban a budapesti lakáspiacon?

Tavaly már 1,83 milliót kértek egy négyzetméterért, idén stabil, de mérsékeltebb kereslet várható.

Ennek igazán fognak örülni a lakásvásárlók

Nagy változás a lakásvásárlási illetékfizetésnél januártól.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168