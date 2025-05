Történelmi ingatlantól válna mg a kormány

A parkban talán egyedül a Novák által használt államfői rezidencia van jó állapotban a néhány évvel ezelőtti felújítás miatt. A 13 hektáros területen összesen hat nagyobb épület van. Az államfői rezidencia mellett található három másik, nagyon hasonló épület. Az egyik korábban az Országgyűlés elnökének, a másik a miniszterelnöknek szolgált lakóhelyéül. Van még egy személyzeti épület és egy – régóta használaton kívüli – ötven szobás szálloda is. Az épületek többsége az 1950-es, 1960-as években épült sztálinbarokk, szocreál stílusban, és kezdettől állami méltóságok jól őrzött szálláshelyéül szolgált. A budapesti XII. kerületnek ezen részén villák vannk, pár száz méterre lakik Orbán Viktor miniszterelnök, Áder János volt és Sulyok Tamás jelenlegi államfő. A 13 hektáros telekre 199 luxus színvonalú lakás építhető vagy még több, ha a kormány ennek megfelelő építési engedélyt ad az ingatlanra.

A tervezettnél talán lassabban halad, de a hvg.hu kérdésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. megerősítette , hogy az állam valóban eladja a Béla király úti állami villaparkot. Sőt: „a köztársasági elnöki rezidenciát alkotó ingatlanegyüttes értékesítése előkészítő szakaszban van”. Ha az értékesítésének sem jogi, sem vagyongazdálkodási akadálya nincs, úgy „főszabály szerint” elektronikus aukción keresnek majd vevőt. Novák Katalin a tavaly februári kegyelembotrány miatti lemondása után kiköltözött a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciáról. Helyére azért nem költözhet be az új államfő, Sulyok Tamás, mert a kormány arra kérte, ne foglalja el az épületet, mivel azt el akarják adni. Nem csupán a Novák 2022-es beköltözésekor 280 millió forintból felújított, könyvtár-, zene-, és sminkszobával ellátott épületet, hanem a teljes ingatlanegyüttest értékesíteni kívánják.

