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Ingatlan Futó Péter Ingatlan Ingatlanpiac

Tovább mérséklődött a kereslet az ingatlanpiacon

mfor.hu

Júniusban országos szinten tovább mérséklődött az ingatlanpiaci kereslet. Májushoz képest 5 százalékkal, a tavalyi havi átlaghoz viszonyítva pedig 24 százalékkal kevesebb érdeklődést mértek a lakások és házak iránt – közölte a zenga.hu ingatlanhirdetési portál.

A zenga.hu felmérései szerint miközben a fővárosi piac látványosan lassult, vidéken, Nógrád, Vas és Zala megyében élénkülést tapasztaltak. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője azt mondta, hogy Budapesten a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők, ugyanis az előző év átlagához képest 44 százalékos csökkenéssel júniusban is a fővárosban volt a legnagyobb a kereslet visszaesése.

„A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetésekben gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel” – közölte Futó Péter.

A megfizethetőbb megyékben még mindig magasabb a kereslet: Nógrádban például 20 százalékkal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változást figyeltek meg. Futó Péter szerint mindez nem véletlen, 50 millió forintos keretből például a fővárosban csak egy kisebb garzonlakást lehet megvásárolni, az említett vidéki térségekben azonban egy kisebb családi ház vagy akár háromszobás lakás is elérhető.

A vevői érdeklődés átrendeződése az ingatlantípusoknál is megjelenik

A családi házak tartják magukat a legjobban, az előző hónapban mindössze 10 százalékkal maradt el irántuk a kereslet a tavalyi éves átlaghoz képest. A téglalakások iránti érdeklődés 42, a panellakásoké pedig 44 százalékkal alacsonyabb most, mint tavaly. Ezzel párhuzamosan a kínálati oldalon több ingatlan marad hosszabb ideig elérhető: júniusban 88 százalékkal több panelhirdetés volt elérhető, mint egy tavalyi átlagos hónapban. A téglalakásoknál 18 százalékos volt a kínálatbővülés, míg a családi házak kínálata gyakorlatilag a tavalyi szinten mozgott.

A Zenga.hu szerint, ha egy fiatal pár most venne panellakást, jóval nagyobb kínálatból válogathat és több ideje marad a végső döntésre is, a mostani kínálati piac egyre inkább a vevőknek kedvez. Arra is kitértek, hogy a keresések több mint fele jó állapotú, felújított vagy újszerű lakásra és házra irányul, miközben a felújítandó és átlagos állapotú otthonok iránti érdeklődés enyhén visszaesett. A jelenlegi piaci kép alapján a vevők elsősorban azokat az otthonokat keresik, amelyeknél a vásárlás után nincs szükség jelentős további beruházásra és egy tisztasági festés után akár azonnal költözhetők – zárta közleményét a zenga.hu.


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