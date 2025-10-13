Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Ingatlan Albérlet Otthon Start Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Úgy tűnik, ez bejött: csökkentek az albérletárak az Otthon Start miatt

mfor.hu

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű visszaesésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Az albérletárak csökkenésének hátterében az áll, hogy a korábbi keresleti nyomás enyhült, feltehetően az Otthon Start Programnak köszönhetően – írja közleményében az ingatlan.com, a KSH-val közös lakbérindexe alapján.

Az országos árcsökkenés 1,1 százalékos, Budapesten pedig 0,2 százalékkal mérséklődtek a díjak augusztushoz képest. Az országon belüli dinamika jelentős eltéréséket mutat.

A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember.

Az adatokat értékelve Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője nyilatkozott. „A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb a koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy 1 százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten. A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk. Havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai csökkentek 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi áresése is közel 1 százalékos volt.”

A szakember szerint feltehetően az Otthon Start Program hatására sokan a bérlés helyett a lakásvásárlás mellett döntöttek, ami enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon. „Az Otthon Start Program óriási lendületet hozott az ingatlanpiac adásvételi oldalán, az albérletpiac dinamikáját viszont érezhetően megtörte. Új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Az albérletszezon csúcsán ugyanis még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetés jelentette az országos kínálatot, mára ez 17,6 ezerre csökkent” – tette hozzá

Ezek most az aktuális piaci albérletárak

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy mik a legfrissebb, kiadó lakásokat és házakat jellemző bérleti díjak október közepén.

A fővárosi piac albérletárainak középértéke 260 ezer forintnál jár októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől, amikor kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat.

Még két olyan budapesti kerület van, ahol 300 ezer forint fölött van az albérletárak középértéke
Még két olyan budapesti kerület van, ahol 300 ezer forint fölött van az albérletárak középértéke
Fotó: MTI

Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal mérséklődött a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke. A XI., XII., a II., VI., kerületekben is 10 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak július végéhez képest, a IX. kerületben pedig 15 ezer forinttal.

A budapesti kiadó lakások átlagos bérleti díjait tekintve szembetűnő változás, hogy október közepén mindössze már csak két kerületben jár 300 ezer forintos szint fölött a kerületi átlagos albérletár – az V. kerületben 350 ezer forint, a II.-ban pedig 360 ezer –, míg július végén még öt városrész medián lakbérei jártak legalább ennél ez árszintnél. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 167 ezer forint a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának a középértéke.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Van, ami bejött, és van ami nem: a kormány előzetes várakozásainak megfelelően nagy érdeklődéssel indult el az Otthon Start program, ugyanakkor a lakáspiaci drágulás is felgyorsult egyes régiókban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára abban bízik, hogy a kínálat dinamikusan bővülni fog a következő időszakban, ami kisimíthatja az árturbulenciákat. Az Otthon Start Programiroda vezetője volt a Klasszis Podcast legújabb epizódjának vendége.  

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Több könnyítés is érkezett a 3 százalékos lakáshitelprogramban.

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Az ingatlan.com adataiból kiderül: Miskolcon 22,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak egy év alatt, ami nagyobb mértékű, mint a budapesti áremelkedés. Csak szeptemberben 6,3 százalékkal nőttek az észak-magyarországi ingatlanárak, ez a legmagasabb érték az országban.

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Segít dönteni a Duna House.

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

Az ingatlanfejlesztők három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet, de az MBH Bank szerint már elengedték az Otthon Startos vevőket Budapesten és a Balatonnál. A nagyobb megyeszékhelyeken, egyetemi városokban azonban jöhetnek a 250 lakásnál nagyobb lakóparkok. A bank 150 ezer tranzakcióra számít az ingatlanpiacon az év végéig. 

Lázár János engedélyével a Pénzügyminisztériumot is eladják

A Belügyminisztérium után a Pénzügyminisztériumot is eladhatják

A kikiáltási ár: 37,6 milliárd forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban még nem költözött ki belőle.

A milliárdosok nem szeretnek felújítással bíbelődni

A milliárdosok nem szeretnek felújítással bíbelődni

Kulcsrakész budai villákat keresnek.

Nem akármilyen üzenetet küldtek Matolcsy Ádám MNB-botrányban érintett barátjának

Nem akármilyen üzenetet küldtek Matolcsy Ádám MNB-botrányban érintett barátjának

Nem támogatja a kerületi Fidesz-frakció a lakás eladását a Somlai-családnak. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168