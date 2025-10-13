Úgy tűnik, ez bejött: csökkentek az albérletárak az Otthon Start miatt

Az albérletárak csökkenésének hátterében az áll, hogy a korábbi keresleti nyomás enyhült, feltehetően az Otthon Start Programnak köszönhetően – írja közleményében az ingatlan.com, a KSH-val közös lakbérindexe alapján.

Az országos árcsökkenés 1,1 százalékos, Budapesten pedig 0,2 százalékkal mérséklődtek a díjak augusztushoz képest. Az országon belüli dinamika jelentős eltéréséket mutat.

A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember.

Az adatokat értékelve Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője nyilatkozott. „A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb a koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy 1 százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten. A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk. Havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai csökkentek 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi áresése is közel 1 százalékos volt.”

A szakember szerint feltehetően az Otthon Start Program hatására sokan a bérlés helyett a lakásvásárlás mellett döntöttek, ami enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon. „Az Otthon Start Program óriási lendületet hozott az ingatlanpiac adásvételi oldalán, az albérletpiac dinamikáját viszont érezhetően megtörte. Új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Az albérletszezon csúcsán ugyanis még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetés jelentette az országos kínálatot, mára ez 17,6 ezerre csökkent” – tette hozzá

Ezek most az aktuális piaci albérletárak

Az ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy mik a legfrissebb, kiadó lakásokat és házakat jellemző bérleti díjak október közepén.

A fővárosi piac albérletárainak középértéke 260 ezer forintnál jár októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől, amikor kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat.

Még két olyan budapesti kerület van, ahol 300 ezer forint fölött van az albérletárak középértéke

Fotó: MTI

Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal mérséklődött a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke. A XI., XII., a II., VI., kerületekben is 10 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak július végéhez képest, a IX. kerületben pedig 15 ezer forinttal.

A budapesti kiadó lakások átlagos bérleti díjait tekintve szembetűnő változás, hogy október közepén mindössze már csak két kerületben jár 300 ezer forintos szint fölött a kerületi átlagos albérletár – az V. kerületben 350 ezer forint, a II.-ban pedig 360 ezer –, míg július végén még öt városrész medián lakbérei jártak legalább ennél ez árszintnél. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 167 ezer forint a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának a középértéke.